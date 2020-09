El cantante y compositor argentino habla sobre el proceso creativo de su nuevo sencillo “Amanece” junto a los colombianos Catalina García y Jorge Villamizar, y el español Macaco. Es una canción para disfrutar de los momentos sencillos de la vida.

¿Cómo ha sido para usted este proceso de confinamiento?

Empecé el año intensamente, viajando entre México, Argentina, Chile y Colombia, porque justo estaba grabando A otro nivel, pero en marzo todo lo de la pandemia empezó a acelerarse, así que quedé confinado en Miami con mi familia. He vivido esta situación con tranquilidad y paciencia, pero también con las incertidumbres que todos tenemos… aun así, tengo fe en que las cosas se van a ir acomodando nuevamente poco a poco.

¿Estableció en su nuevo sencillo “Amanece” una oportunidad para encontrarles más significado a la vida y al tiempo que compartimos con las personas que queremos?

Sí, porque cuando el mundo se detuvo por la pandemia pasaban días, semanas, meses, y el sol seguía ahí todas las mañanas, aunque amaneciera nublado, siempre estaba ahí dándonos señales de que la Tierra seguía girando. Así que el mensaje de Amanece es aprender a valorar este tiempo y recordar la libertad que teníamos, para darles más significado a todos esos momentos que nos hacían felices y no nos dábamos cuenta. La canción invita a racionar, sobre todo en esta crisis.

“Amanece” es una coautoría con Jorge Villamizar y Macaco, ¿cómo es ese proceso de compartir la creación de una canción?

Es una experiencia que disfruto mucho porque me crié así, empecé cantando en una banda cuando era muy joven y componía con el guitarrista, el bajista, el baterista… la verdad es que siempre he sido un viajero, aventurero y he escrito canciones con diferentes colegas. Esta canción en particular nació una tarde en la casa de Jorge (Villamizar), y cuando tuvimos la idea de lo que iba a ser, le pedí el favor de que me dejara trabajar en la letra, claramente me dijo que sí, que tenía luz verde para hacer lo que quisiera. Me gusta cuando hay libertad en la creación.

“Amanece” tiene un poco de charango en unos momentos, y luego hace una transición con un banyo, ¿cómo son esas atmósferas?

El sencillo tiene diferentes capas, y me parece muy bueno que las canciones tengan esa riqueza. Acá se mezclan sonidos electrónicos con charango, y luego el banyo. Esa mezcla acompañada del beat me parece que es una combinación hermosa. Siempre fui inquieto a la hora de trabajar en el estudio, y me parece que uno tiene que ir renovándose, encontrando el equilibrio, siempre manteniendo la esencia, pero también buscando sonidos nuevos que enriquezcan, y eso es lo que propone Amanece.

En el video, usted aparece representando distintos roles relacionados con la comunicación, ¿qué aprendió de eso?

En estos tiempos de pandemia vimos tantos noticieros, que un día se me ocurrió hacer que el video de Amanece fuera eso: un noticiero, que la letra la fuéramos diciendo como si fuera una noticia, y que a medida que la fuéramos diciendo, nos dábamos cuenta del significado y de cómo repercute en nosotros. Luego de tener la idea consolidada, empezamos a crear la escaleta de la mano de Rubén Martín.

¿Puso en práctica su experiencia como actor para grabar este video?

Por supuesto, eso me dio cierto conocimiento de haber trabajando con directores y haber hecho parte de varios sets de grabación, y me ayudó mucho para materializar la idea inicial. Creo que el video tiene muchas metáforas de la vida cotidiana con las que la gente se va a sentir muy identificada.

Tiene varias canciones inspiradoras en su repertorio, como “Tratar de estar mejor”, “Color esperanza”, y “Amanece”, ¿cómo ha cambiado el mundo a partir de estos sencillos?

Hay un tango que dice: “El mundo fue y será una porquería, ya lo sé”, y eso es verdad, pero también hay mucha gente buena que va en contra de la corriente, como el salmón, y creo que hoy en día el mundo está más conectado que antes; eso es lo bueno de la tecnología. La Tierra nos sorprendió este año con algo que no estaba en nuestros planes, y eso también me inspiró a hacer una canción que hiciera un llamado a la fe y la esperanza.