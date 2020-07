Edwin Maya: “Crear un personaje es un proceso mágico”

El actor colombiano, quien interpreta a Juan Mario Mejía en “La venganza de Analía”, habló sobre su experiencia construyendo este rol y reveló detalles de su paso por el cine y el teatro.

¿Cómo llegó usted a “La venganza de Analía” y cómo construyó su personaje?

Llegué a esta serie porque estaba haciendo una obra de teatro, y allí hacía un personaje que, en términos de forma, era muy similar a Juan Mario Mejía, y el jefe de casting de CMO, Sergio Correa, me llamó para hacer una prueba y quedé. La construcción de este personaje venía un poco adelantada por lo que dije, pero igual tuve que encontrarle la voz y todo fluyó a partir de la claridad de los guiones.

¿Qué tan habitual es encontrarse con un personaje similar a otro que está interpretando?

Es la primera vez que me pasa, pero yo creería que es algo que puede pasar más veces de las que uno cree, porque a pesar de que las personas confíen en tu versatilidad, cuando ven que hay un papel que se ajusta a ti, existe cierta confianza para invitarte a ser parte de un proyecto y aprovechar esas características en común con el otro personaje para, a raíz de eso, crear otro similar.

¿Cómo pone en sintonía lo que aparece en el guion con la visión del director y también con lo que usted quiere ofrecerle al personaje?

En este caso, siento que tanto el guion como el director venían muy alineados. En ese sentido las indicaciones que me ofrecían eran muy contundentes, porque ya había dos voces fundamentales dentro del proyecto que estaban mirando hacia un mismo lado; eso me facilitó la tarea.

Ha estado vinculado a series como “El capo”, “Las muñecas de la mafia 2” y otras biográficas, ¿hay alguna comparación entre lo que le aportan estos dos formatos?

Creo que más allá de separar los formatos, cada proyecto tiene su naturaleza, su forma de operar, y al final todo se convierte en ficción, porque precisamente ese es el trabajo... lo que puede cambiar entre uno y otro es que de las series biográficas uno puede tener referentes reales para aproximarse a los personajes, pero al final todo termina perteneciendo al territorio de la ficción.

¿Qué cree que le ha aportado a la televisión la llegada de lo que hoy en día conocemos como “series”?

Inevitablemente las plataformas actuales posibilitan que uno tenga mayor exposición, no solo en un país, sino en diferentes partes del mundo. Es un gran aporte para la carrera de todos los que participamos en las series, porque permite expandir las posibilidades de trabajo a otros lugares. Pienso también que todavía hay mucho de las novelas en las series que se producen actualmente.

¿Fue difícil para usted pasar de hacer teatro a actuar en televisión?

Más que algo difícil, fue un aprendizaje... lento, porque yo no arranqué a hacer televisión en proyectos grandes de una, sino que empecé por cosas pequeñas, pero a la vez fue muy grato porque me dio tiempo de aprender muchísimo. Luego de eso empecé a trabajar también con publicidad, duré tres años en una empresa de telecomunicaciones, y eso a pesar de que no es un dramatizado como tal. Debía entender cosas que son muy cuidadas y están al servicio de la televisión. Fue muy grata esa transición.

Cuando se formaba en teatro, ¿cuál era su percepción de los actores que hacían televisión??

Yo nunca me contagié de ese roce que a veces existe entre el teatro y la TV. Tuve profesores que tenían esa postura demasiado crítica y fuerte con la televisión, y nunca estuve de acuerdo. Recuerdo que los cuestionaba diciéndoles que no podían tener esa postura si nunca habían trabajado en televisión... siempre respeté mucho a los colegas que estaban en este medio.

¿Cómo ha sido su aproximación a la pantalla grande?

He tenido la suerte de trabajar en un par de producciones cinematográficas, y ha sido increíble, a pesar de que no he podido hacer mucho cine, la experiencia fue mágica y me cautiva cada día más.

Entre los procesos de construcción y de deconstrucción de un personaje, ¿cuál disfruta más?

El de la construcción. Cuando uno está buscando un personaje, está todo el tiempo creando, y cuando uno logra crear finalmente el personaje que estaba buscando, lo trabaja un tiempo, luego tiene que construirlo y finalmente empieza a ver todo ese proceso creativo y la sensación es demasiado satisfactoria.