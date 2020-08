“Goga” y el Tour de Francia, un amor inseparable desde 1993

Desde el sábado pasado, la periodista mexicana está al frente de la transmisión de la carrera ciclística más importante del mundo por Caracol Televisión.

¿De dónde salió el apodo de “Goga”?

Los diminutivos de mi nombre no me gustan mucho. Hay algunos un poco cursis como Gina o Gigi, ¿te imaginas? A mí me gusta ser muy coqueta, femenina y vestirme bien, pero en cuanto a lo cursi, no tanto. Una vez estuve en una exposición de una pintora en México. Ella también se llamaba Georgina, pero firmaba en sus cuadros con sus iniciales: G.O.G.A. La persona con la que iba dijo que ese sería mi nuevo apodo desde ese día.

Desde muy pequeña le interesó la televisión, pero, ¿cómo llegó a usted la idea del periodismo deportivo?

Siempre me ha gustado hablar, sin eso no podría hacer esto. Desde que estaba en la prepa, los profesores me decían que escribía bien y que podía tener un camino en el periodismo. Cuando uno es joven el concepto de esta profesión, y más hace 30 años, es diferente y lo que quería era tener la preparación en radio, televisión y fotografía. Quería enriquecer mi idea de ser periodista. Finalmente, el deporte siempre ha sido parte de mi gusto como televidente. A partir de ahí conocí la NFL, una de mis grandes inspiraciones, ahí fue cuando dije que quería ser una narradora. Con esa idea me fui a estudiar.

¿En qué momento decidió dedicarse al periodismo deportivo de disciplinas “alternativas”?

En ESPN, en donde estuve 17 años, la variedad de eventos que compraban era muy amplia y en el canal solo había otra voz femenina. Deseaba saber un poco de todo y empecé a pedir las oportunidades para hacer esos programas. A mis jefes les gustó y comencé a ganar espacio en esos eventos. Arranqué con mundiales de atletismo, campeonatos de fútbol americano universitario y siempre he querido ser más versátil. A mí no me gusta el fútbol, por eso me metí un poco más en los otros deportes. El ciclismo siempre fue una disciplina en la que quise tener un lugar desde 1991, en una Ruta a México. Ahí me enamoré de este deporte y en 1993 fui a cubrir mi primer Tour de Francia. Luego de eso sabía que no me podía separar del pedal.

¿Cuál es la magia del ciclismo?

Para mí el ciclismo es una historia que tiene un momento clave en el que se va a definir la carrera, ya sea un momento feliz, triste, doloroso, o lo que sea. Saber que llego todas las mañanas y, a pesar de que muchas veces la lógica o el desarrollo de la carrera, te dicen cómo puede terminar todo, este deporte tiene muchas variantes y es esa emoción que me evoca al no saber qué va a pasar, es la que me mantiene al filo de mi silla cada vez que hago una narración.

¿Cuál ha sido la carrera que más recuerda?

El Giro de Italia de 2013, cuando Rigoberto Urán quedó por primera vez en la segunda casilla de la carrera. Una etapa de montaña que nevó en el recorrido y terminaron en las Tres Cimas de Lavaredo. Participó el Team Colombia con Carlos Betancur en busca de la camiseta blanca y Rigo tratando de subir un lugar en el podio para desbancar a Cadel Evans, que iba segundo. Viendo tantos colombianos con esas ganas y a pesar de que sabíamos que Vincenzo Nibali iba a ganar la carrera, llegó segundo Fabio Duarte, Rigoberto logró la segunda casilla del podio y Betancur fue el campeón de los jóvenes. Ese día entendí que Colombia tenía una historia enorme que todavía falta por contar en el ciclismo.

Con Bicigoga.com ha cambiado su forma de trabajar y hacer periodismo, pero, ¿ha cambiado su forma de vivir y sentir el deporte?

Sí, porque puedo viajar a más carreras, buscar carreras diferentes y ver cómo se ve este deporte en otros países, no solamente Italia, Francia o España. También me gusta visitar lugares en Latinoamérica en donde hay carreras importantes. Eso da una perspectiva diferente. Las experiencias en Colombia, como salidas y estar en terrenos que después son de competencia, me ayudan a sensibilizar la competencia cuando uno conoce las rutas. Alguna vez salí con Santiago Botero. Esas son las experiencias que enriquecen aún más nuestro trabajo.