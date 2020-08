El artista nacido en San Andrés cuenta cómo fue el proceso de “Replay”, su más reciente canción, donde lo acompañan Yera y Lalo Ebratt.

¿Cómo ha pasado este tiempo de confinamiento?

Al comienzo estuve en mi isla de San Andrés, pero luego aproveché un vuelo humanitario para establecerme en Bogotá, donde tenía que hacer varias cosas. Artísticamente ha sido complicado, porque la señal de internet en San Andrés es muy deficiente, así que no pude hacer nada desde allá. Sin embargo, tuve mucho tiempo libre y me dediqué a componer y buscar nuevos ritmos.

Junto a Lalo Ebratt y Yera, lanzó el tema “Replay”, que tenía listo desde hace un par de años, ¿por qué lanzó esta canción ahora?

Replay fue una canción que grabamos hace casi dos años. Siempre había querido trabajar con Yera, porque admiro su faceta como productor, pero nunca nos habíamos podido poner de acuerdo. Un día me propusieron trabajar con Trapical Minds, donde están tanto Yera como Lalo Ebratt, y la magia comenzó a fluir. La canción se llamaba 2C, pero nos hubiéramos podido meter en problemas porque así se llama una droga. Finalmente opté por Replay y quedé muy contento.

¿En dos años de proceso cómo fueron los cambios de esta canción?

En dos años la canción permaneció intacta. Lo que sí hicimos al momento de saber que la lanzaríamos fue masterizarla muy bien. Duró dos años guardada, pero nadie sabe la razón. El video sí lo hicimos completamente en animación, porque a eso nos obligó la pandemia.

El 12 de junio lanzó la iniciativa para estimular su faceta en el “freestyle”, ¿cómo fue eso?

Ese proyecto yo lo tenía en mi Instagram desde hacía un año y desde ahí comentaba algunas temáticas sociales a través del freestyle. Sin embargo, fue en 2020 cuando decidimos montarlo en todas las plataformas digitales. Son canciones de un minuto en las que exploro muchos temas.

¿Cómo desarrolló esa capacidad para improvisar?

Desde el colegio siempre me han gustado las rimas. Todo el tiempo me la paso pensando en rimas y por fortuna he desarrollado bien esa habilidad.

Usted ha tenido algunas pausas en su actividad artística, ¿en ese tiempo de receso, qué es lo que más extraña de la música?

Lo que más extraño es la tarima. Lo que pasa es que esas pausas me sirven mucho para componer, porque pienso que lo que me diferencia de los otros artistas urbanos en Colombia es que trato de hacer estrofas muy sólidas y no únicamente un coro pegajoso.

Ha publicado algunos álbumes, ¿sigue considerando la posibilidad de grabar discos o prefiere la dinámica de los sencillos?

Tal vez en este 2020 publicaré dos sencillos más, pero para el siguiente año me voy a concentrar en la realización de un álbum, porque tengo muchas canciones guardadas en una carpeta y me gusta abordar diversas temáticas.

Usted es, por un lado, un artista “underground”, pero, por otra parte, su música suena en el “mainstream”, ¿cómo ha logrado ese equilibrio?

Ese ha sido el dilema durante toda la carrera de Jiggy Drama. Yo trato de encontrar un balance entre lo comercial y lo alternativo. Eso es muy complicado de lograr en una sola canción, por eso me toca dividirme en dos o más.

¿Ya sabe cuál será la siguiente canción?

Por ahora estoy concentrado en Replay, porque creo mucho en ella y su potencial.