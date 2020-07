Juan Alfonso Baptista: la cabeza de los hermanos Reyes

El actor venezolano recuerda todos los percances que tuvo que superar para obtener el papel de Óscar Reyes en “Pasión de gavilanes”. Asegura que este proyecto, además de ser uno de los más difíciles en su carrera, lo internacionalizó.

“Pasión de gavilanes” fue una serie que marcó su carrera actoral y lo internacionalizó. ¿Qué sintió al saber que Caracol Televisión la iba a retransmitir?

Una felicidad infinita porque fue un proyecto que, a pesar de todo este tiempo, se ha logrado mantener en plataformas digitales como Netflix. Sé que me va a generar varios recuerdos, como la relación que tuve con Natasha Klauss y todo el elenco. Ojalá la gente la disfrute así como nosotros lo hicimos. Esta serie fue una burbuja mágica y no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo. Fue una cosa que nunca me imaginé que fuera a llegar tan lejos, pero fue bonito. Es un proyecto que marcó una historia y una tendencia en un momento.

La serie se emitió en más de veinte países, ¿cuáles son los factores detrás de este éxito televisivo?

Nunca hay una fórmula escrita. Si uno trabaja y hace las cosas con mucho amor y cariño, el resultado siempre será positivo. El amor con el que se hizo todo esto se vio reflejado en el recibimiento por parte del público. Fue un trabajo de muchas horas, esfuerzo y dedicación y por eso quedó tan marcado. No sé si ahora tendrá el mismo impacto de antes, pero sí sé que será un recordatorio para aquellos que la vieron y una oportunidad de ver para aquellos que no pudieron.

No estaba previsto que usted participara en esta serie. ¿Cómo obtuvo el personaje de Óscar Reyes?

A mí no me querían para este proyecto. Recuerdo que estaba en Miami terminando de grabar Gata salvaje y mi equipo me dijo como: “Están haciendo un proyecto en Colombia y no te quieren acá, pero vente para saber qué pasa”. Yo me fui y cuando llegué a Colombia me deportaron porque ese día mi pasaporte se había vencido, los de la aerolínea me dejaron subir y no se dieron cuenta, así que regresé a Venezuela y saqué el pasaporte de nuevo. Volví al siguiente día y no me querían , pero todo cambió cuando vi a Rodrigo Triana, pues él fue quien me dio la oportunidad de ser Óscar Reyes. Me sentí feliz porque había mucha gente para ese casting y, además, nadie quería que yo fuera ese personaje.

Óscar Reyes es una persona fría y calculadora, pero todo cambia cuando conoce al personaje de Paola Rey. ¿Cómo fue ese proceso para él?

Óscar era la cabeza de sus tres hermanos; Juan era el rudo y fuerte, y Franco, un enamorado y bohemio. Óscar realiza la estrategia de vengar la muerte de su hermana e inventa la construcción que nunca se termina. En un principio era el encargado de estructurar todas las relaciones con el interés de beneficiarse y vengarse, pero por cuestiones de la vida estas mismas personas le abren el corazón y termina locamente enamorado de una venganza que nunca estaba en sus planes: Paola Rey. Óscar estaba pendiente de planear la venganza contra los Elizondo, pero el amor se interpuso en su vida. Cuando él acepta todo esto, que todo tiene que seguir adelante, se da cuenta de que el amor mueve todas las masas y es el motor de todo ser humano. Esa es una de las razones porque a la serie le fue tan bien.

¿Cómo definiría la relación de los hermanos Reyes?

Era una constante pelea y golpes por todos lados. Ellos cargaban con un dolor increíble e insuperable por la muerte de Libia, su hermana. Son unas personas muy humildes, que vienen de trabajar la tierra, que no tienen malicia, sino que hacían lo posible por superarse día a día. Era una linda relación porque siempre estaban para el otro.

¿Cómo le ha ido en esta cuarentena?

Ha sido un tiempo muy particular. Uno se anima y se desanima, pero, por así decirlo, también está ese reencuentro con uno mismo de saber lo que está haciendo y si va por un buen camino. Estoy creando nuevos contenidos para mis redes sociales, estoy pintando, cocinando, antes de esto no cocinaba, pero me di cuenta de que tengo potencial y muy buena sazón. Creo que he sabido aprovechar este tiempo, pero, claro, hay días en los que me siento feliz y otros no, pero todo es válido.

Hablando de la creación de contenidos, ¿en qué consiste “Entre gatos”, su nueva propuesta de entretenimiento?

Es como una especie de show parecido al de Jimmy Fallon. El objetivo es entrevistar a la mayor cantidad de gente del mundo del entretenimiento, no solo aquí en Colombia, sino en varios países que han seguido mi carrera. Creo que con el impulso de Pasión de gavilanes puede desarrollarse muy tranquilamente por estos lados. Las citas son por mis redes sociales y, la verdad, es que nos ha ido muy bien.

En esta propuesta usted es el encargado de hacer las entrevistas, ¿cómo se siente en esta faceta?

La verdad es que no sé entrevistar. Me parece que no es algo tan fácil; además, todo lo de la preproducción, hacer la fotografía, la música, el guion, planear la entrevista... todo tiene su trabajo; pero me gustó, lo único que uno pierde es no intentarlo.