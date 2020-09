En su más reciente sencillo, “Monólogo”, el artista antioqueño explora los “beats” del reguetón y los fusiona con guitarras acústicas. Además, hace referencia a sus proyectos como actor.

¿En qué se inspiró para crear “Monólogo”, su más reciente sencillo musical?

Es una canción que nace en cuarentena. Me reuní durante muchas noches con mi productor, F-ech, porque queríamos hacer algo donde habláramos de todo lo que estamos viviendo y llegamos a la conclusión de que mucha gente tiene su pareja lejos y eso hace imposible que se puedan ver, dar abrazos, besos y pues quisimos reflejar todos esos sentimientos.

¿Ha pasado por esta situación?

Tengo una maestría en relación a distancia. De hecho, me pasó ahorita en la cuarentena: a mi pareja le tocó en otra ciudad. Las relaciones a distancia son más que todo un tema de confianza, porque si esto no existe, digo yo, no hay futuro.

En “Monólogo”, además de hablar del amor a distancia, alude a un tema tan sensible en estos momentos como es la soledad.

Sí, en el video vemos el monólogo de un personaje en medio de su soledad, una historia de trastornos mentales, de angustia. Una persona que se imagina que está con su pareja, pero al final descubre que todo es producto de su imaginación y siento que muchas personas están pasando por lo mismo. Muchos están solos, pero aparentan estar bien, pero en su interior es otra cosa y eso es muy peligroso. En estos momentos, creo que un mensaje de buenos días y hablar con nuestros seres alrededor es de mucha ayuda.

“Monólogo” es una canción muy romántica y acústica mientras que su último tema, “Perreo”, está más encaminado al reguetón. ¿En qué faceta le va mejor?

Son etapas. Hay momentos en la vida en la que uno quiere estar puesto para el perreo y hay momentos en los que uno quiere estar totalmente enamorados, otros en los que uno está jugando y así sucesivamente. Uno pasa por distintos momentos porque los artistas somos eso: somos humanos y somos una montaña rusa de fusiones.

¿Cómo ha aprovechado su tiempo en la cuarentena?

En mil cosas, pero lo único que puedo decir es que se viene una canción brutal al lado de dos venezolanos que están sonando muy fuerte. También, he escrito muchos mensajes para mis seguidores en las redes. He aprovechado bien el tiempo.

En sus próximos proyectos está su participación en la segunda temporada de “La reina del flow”. ¿Qué personaje interpretará?

No puedo decir mucho, lo único es que también cantaré aquí. Esta serie ha tenido un éxito increíble que, incluso sin salir al aire la nueva temporada, hay personas de todo el mundo que ya me están escribiendo. Sin entrar en detalles, esta serie será una locura y es un honor y una bendición hacer parte de esto, porque estoy grabando un proyecto en el cual uno mis dos pasiones: la actuación y la música.

¿Existe alguna diferencia entre componer para usted mismo y para su personaje en esta serie?

Es un reto muy interesante. A los actores nos dan las canciones ya para grabarlas, pero, gracias a la confianza que se ha creado y se ha desarrollado, he tenido la oportunidad de participar en la composición y creación de algunas letras. Es distinto porque estoy componiendo para mi personaje, para una historia que no es mía, pero ha sido un ejercicio muy bonito para la creatividad en estos tiempos.