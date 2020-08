En este disco compuesto por diez sencillos, la cantautora colombiana les canta a su esencia y a sus raíces que la han acompañado a lo largo de su trayectoria musical. Se trata del registro número 19 de su carrera.

¿Qué escucharán sus seguidores en su nuevo trabajo discográfico: “Pariendo versos”?

En este disco decidí incluir algunas canciones que nunca me había atrevido a sacar, porque me daban muchos nervios cantar música que no era escrita por mí, pero esos fueron mis inicios y creo que uno tiene que abrazar todo, tanto los buenos recuerdos como los no tan buenos. La interpretación es maravillosa, pero cuando uno le aporta algo a la canción, el resultado tiene un toque diferente.

¿Cómo ha sido para usted este tiempo de pandemia en Florida?

Personalmente, para mí ha sido un tiempo de gran bendición. He aprendido muchas lecciones, como todos los seres humanos, pero mi cabeza no se quedaba quieta, así que desde el día cero que empezó todo esto hasta el día de hoy he estado creando. Saqué este disco maravilloso con diez canciones, que además lo hicimos en tiempo récord, porque nos demoramos un mes y medio trabajando de la mano con varios productores que tienen sus estudios en casa, y además me acerqué de nuevo al periodismo. Eso me tiene muy contenta.

¿Qué disfruta más: la música o el periodismo?

En este momento me enfoco mucho en disfrutar el poder ayudar a la gente, contribuir un poco a la difusión de su carrera, de su historia y, sobre todo, de los cantautores, porque a mí me encanta la creación de autor, así que me ha gustado bastante. No puedo negar que me hace mucha falta estar en un escenario frente al público y sentir el calor humano, pero también disfruto la virtualidad; entiendo y acepto que es nuestra realidad temporal.

¿Cómo fue su experiencia creando las canciones del nuevo álbum en época de pandemia?

Pariendo versos es un disco que está lleno de enseñanzas para mí, y posiblemente sirva después a otras personas. El sencillo Ser feliz es un canto al derecho de ser honesto, porque nadie tiene la verdad revelada, y lo digo en las primeras frases de la canción: “No hay ninguna ruta cierta, cada cuál a su manera vive como puede su verdad”. En pie de guerra es una canción muy especial que habla de los desapegos, de dejar ir las cosas que antes creíamos que eran importantes y no tienen ningún valor.

¿En algún momento se desligó de propuestas de nuestras músicas andinas o las sigue incorporando?

Las sigo incorporando. En este álbum hay un vals y una danza que se llama Y vivirás con el Quinteto Leopoldo Federico, esas dos canciones son andinas. No puedo desligarme de eso, porque es mi raíz y mi tronco, y todas mis letras tienen una gran influencia de la música de mi tierra. Pienso que esta era digital ha sido maravillosa, porque la han aprovechado los artistas que hacen esta música para poder exponer sus trabajos.

“Hierbabuena” y “Me borrarás” son canciones que definieron su inicio como artista. ¿Siente que su forma de hacer música ha cambiado desde entonces?

Trato de no cambiarla. Recuerdo que una vez le dije a un productor llamado Juan Vicente Zambrano que quería ampliar mis horizontes y empezar a implementar otro tipo de armonías, y él me respondió: “Está bien lo que tú decidas, pero trata de no cambiar tu esencia, porque ese es tu sello personal”. Creo que no hay tanta diferencia. Tal vez en la parte literaria sí he cambiado varias cosas, pero Me borrarás sigue siendo una canción simple y directa, y creo que mis vals de despecho siguen siendo así.

Usted tiene dos libros editados: “Una vida en canciones” y “Bemoles en tiempo de mujer”. ¿Cuál es la historia detrás de estas obras literarias?

Bemoles en tiempo de mujer fue un libro muy inspirado en mis profesores, en la gente que leía: en Arturo Guerrero, que era mi amigo del alma; en Nicolás Gómez, que también era un referente para mí, así que me animé e hice ese primer libro. En el segundo, que es Una vida en canciones, quise profundizar mucho en la vida de mis sencillos, donde también se recopila mi vida, pero ya con una narrativa diferente.