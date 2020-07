Matthew Rhys: “Perry Mason no se guía por la moral superficial”

Según el actor, no protagoniza una nueva versión de la historia, pues ahora la audiencia se entera de cómo este veterano de la guerra se convirtió en abogado.

¿Cuándo se enteró de que Perry Mason volvería a la televisión?

En septiembre de 2018 mi agente me comentó, y pensé, “¿por qué alguien querría hacer una adaptación de Perry Mason?, sería tonto hacerlo”. Luego me enteré de que HBO estaba a la cabeza del proyecto y que no era una nueva versión, entonces hablé con Susan Downey (productora) y los escritores, y supe que la idea era reimaginar a Perry Mason y no hacer una versión de él, pues querían narrar el origen de cómo se convirtió en abogado. Me enganché de inmediato.

¿Cómo describe a su personaje de Perry Mason y qué lo hace tan interesante?

Es un individuo muy afectado por todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Es un veterano que está pasando por muchos problemas cuando lo conocemos, pero hay un elemento para él que creo que se obtiene de la injusticia de la guerra. No puede soportar la injusticia. No puede sentarse y ver que eso sucede. No estaba interesado en alguien que solo iba a servir a la justicia usando un traje especial, quería a un ser humano completo y que fuera muy falible.

¿Qué impacto tiene en él el caso de secuestro en el que trabaja?

Es como un thriller de crimen. Quería saber en el primer episodio cómo iba a desarrollarse. Como televidente esperas subir a esa montaña rusa donde estás adivinando todo y tratando de resolverlo. También disfruté sus formas de investigar. Perry Mason no está guiado por la moral superficial, está más interesado en la justicia, por lo que la forma en que lo hace no es necesariamente la más moral. Él tiene sus propios demonios por superar, es renuente y reticente acerca de convertirse en un abogado. No es una elección fácil para él. Por lo tanto, hay una gran serie de obstáculos que deben superarse.

¿Qué recuerda de la serie de televisión “Perry Mason” de los 60 y qué quería evitar en su interpretación?

Tengo un vago y borroso recuerdo. Fue el tipo de espectáculo que vieron tus abuelos. Mis recuerdos son de este servidor de justicia que hizo lo correcto. No estaba interesado en interpretar una versión limpia o a un superhéroe. Lo que esperaba, y lo que discutí con los escritores en el desarrollo de los guiones, era la complejidad de la justicia. No quería nada sencillo o fácil de ganar. Estaba muy interesado en las áreas grises y la complejidad de estas, en lugar de que la justicia se sirviera milagrosamente al final.

¿Cómo llegó a ser productor ejecutivo y qué implica eso?

Básicamente fue por la amabilidad de HBO y el equipo de Downey; la intención era que todo fuera una gran colaboración.

En cuanto a las escenas, ¿qué fue lo más difícil de filmar?

Las escenas de la sala me parecieron muy desafiantes. Se me permitió un gran lujo en el sentido de que al principio no descubres a Perry Mason como a un abogado defensor, lo ves crecer. Así que tuve ese período de gracia en el que estás encontrando tus pies y descubriendo cuándo inclinarte hacia la obra de teatro más dramática que actúa en la corte, donde los abogados mismos actúan ante el jurado. Es como si hubiera una audiencia doble, uno es el jurado y el otro es (la gente que mira) la televisión, así que estás averiguando cuándo aumentarlo, para quién y a qué hora. Lanzar el tono de esas escenas de la sala del tribunal fue lo que encontré más desafiante, y luego la resolución del caso.

¿Cuál fue el punto culminante de estar en el set?

Lo más destacado para mí fue ver a Tatiana Maslany (hermana Alice) dar su elogio fúnebre y azotar a la congregación en un frenesí. HBO hace estas producciones de una manera increíblemente lujosa para un actor. Hay cientos de extras todos vestidos y los sets son increíbles, por lo que es difícil no creer que estás en ese mundo. Ese trabajo es creado para ti y casi no deja nada a tu imaginación.

¿Qué le dejó la primera temporada de “Perry Mason”?

He llegado a amarlo porque ha pasado por mucho; su viaje es enorme. Fue una gran temporada y mucha gente tuvo que ser muy emotiva y, a veces, al final de estas temporadas, te sientes un poco cansado de la mejor manera, pero también triste porque has invertido tanto. El departamento de utilería me ofreció su encendedor, así que tengo un recuerdo material de Mason.