Naela, tras la reconquista musical

Después de tres años de pausa, la artista colombiana retoma su carrera artística recurriendo a baladas y letras de amor. Además, anuncia la publicación de su álbum “Victoria”.

¿Cómo ha vivido la cuarentena en Madrid? ¿Ha sido un tiempo productivo artísticamente para usted?

Bien, afortunadamente pude tomar las medidas en el momento oportuno, veo que la situación es un poco incierta en todos lados y creo que lo más importante es estar sanos y aquí todos estamos bien. Ha sido un tiempo de mucha creatividad, ya llevaba casi tres años sin hacer nada con la música, me di una pausa porque decidí abrir un restaurante y me dediqué a eso en este tiempo, pero quise retomar porque tenía un álbum entero grabado, y se me hizo que era el momento perfecto para sacarlo.

¿Por qué decidió tomar esa pausa?

Estaba un poco cansada de la industria, de siempre estar a la expectativa de qué es lo que la gente quiere, los listados, los números… estaba perdiendo ese gusto y esa pasión por cantar. En 2016 hice una gira bastante grande, pero cada vez que me bajaba del escenario lloraba, porque no me sentía bien, no recibía lo que estaba dando, así que sentí que era el momento de dejarlo, al menos por un tiempo. Luego llegó este negocio y la verdad me ha hecho sentir exitosa, emprendedora, y lo más importante es que me ha enseñado muchísimas cosas que yo no sabía. (Lea: Naela quiere ser profeta en su tierra)

Cuéntenos un poco sobre el accidente que tuvo el año pasado…

Mi esposo y yo compramos una moto y un día quise manejarla… no le hice caso a mi intuición, eso me enseñó que en realidad uno debe escuchar esa voz interna que le habla a uno en diferentes ocasiones… El 3 de abril de 2019 me accidenté en un túnel llegando a mi casa, tuve múltiples fracturas, tuvieron que intervenirme en una cirugía que duró más de nueve horas, todo salió bien, no quedé 100 % como estaba antes, pero sigo cantando. Ha sido un proceso muy bonito, como volver a nacer.

Después de este receso vuelve a la escena con “Por si puedes oírme”. ¿Por qué?

Porque era una balada, y es un género que me encanta. Dentro de todo el álbum es la única balada que tengo, llevaba mucho tiempo sin sacar una balada, así que cuando la escuché, dije: “Tiene que ser esta”, además es una canción muy bonita, que expresa sentimientos muy profundos.

¿Cómo le llegó esta canción?

Se la mostraron primero a mi hermano Mauricio, que también es cantante, y él cuando la escuchó pensó que era para mí. Todo fluyó muy bien con la canción, la escribió Ismael Moya, tuve la oportunidad de ir a su estudio y empaparme un poco más sobre la historia, y es la primera balada que yo canto que es de otro compositor, porque normalmente las baladas las escribo yo.

¿Cómo se va a llamar su nuevo álbum?

Victoria, porque lo hice cuando nació mi segunda sobrina, que se llama así, y además ese año tuve que vivir un proceso muy especial con mi matrimonio, y Dios me dio la oportunidad de empezar todo desde cero… Tenemos que pensar que en todo lo que hagamos vamos a salir siempre victoriosos.

Estudió comunicación social y periodismo, pero se retiró en 2009, ¿por qué decidió dejar la carrera?

La música siempre ha estado en mi vida, pero mis papás siempre me aconsejaron que estudiara otra cosa por si las cosas con la música no funcionaban, así que me metí a estudiar comunicación en la Universidad de Bucaramanga, pero al mismo tiempo me estaban ofreciendo una beca completa en Bogotá. Un año después decidí irme y empezar a estudiar lo que más me gustaba, que era la música, y en esa época grabé mi primer álbum. La música siempre ha sido mi motor.

El primer sencillo fue “No quiero estar sin ti”, ¿cómo recuerda ese primer proyecto?

Espectacular. Con esta canción logramos hacer una gira por Estados Unidos, llegamos a CNN en español en Los Ángeles, luego con mi segundo sencillo, “Muero por amarte”, entramos a México, la banda Camila me invitó a hacerles el opening de sus conciertos en Bogotá… ese álbum fue magnífico, porque cada puerta que tocaba se abría… así lo recuerdo. A mis 18 años, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida.

¿Por qué quiso incursionar en los sonidos electrónicos en su álbum “Imparable”?

Porque quería arriesgarme, nunca he sido de quedarme en algo en donde me sienta cómoda, siempre me han gustado los retos y salir de mi zona de confort. Cuando salió el álbum, eso generó un poco de confusión entre la gente que me escuchaba, porque no sabían qué era lo que yo cantaba en realidad, y yo solo pensaba… “es música, por qué la tienen que encasillar”. Hacer ese proyecto también fue muy bonito, lo trabajé con Luis Fernando Ochoa, y con ese álbum llegué a España.