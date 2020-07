Natasha Klauss: “Sarita Elizondo cambió mi vida”

Para la barranquillera, “Pasión de gavilanes” fue un regalo del universo y un reto en su vida, porque no estaba acostumbrada a este tipo de papeles. Asegura que su historia de amor con Franco Reyes (Michelle Brown) fue una de las más creíbles, porque nació del conflicto.

¿Cómo se sintió al saber que Caracol Televisión iba a retransmitir “Pasión de gavilanes”?

Fue un regalito. Me siento muy agradecida con esto que está haciendo Caracol, porque la está emitiendo en un momento muy importante. Esperemos que su apuesta sea positiva y logre colonizar ese espacio que tenía La venganza de Analía. Estas historias de hace muchos años, que no vemos en nuestro contenido y que, aparentemente son light, hacen falta porque estamos viviendo un momento muy duro. Disfrutar de algo que está contado desde algo sencillo, como los valores, las emociones y los principios básicos de la familia, es necesario en este momento para respirar un poco. Esta historia está contada desde ese realismo mágico que, para mí y no sé si me equivoque, es de donde Julio Jiménez siempre contaba todas sus historias.

Más de 17 años han pasado desde que se emitió la telenovela. En ese entonces fue un éxito total, ¿cree que tendrá el mismo impacto ahora?

No sé, eso es algo que no lo sabemos, ni siquiera con la emisión de la primera vez sabíamos que esto iba a pasar. Vamos a ver qué pasa. Los comentarios son positivos y la gente está muy contenta; obvio, hay quienes dicen que no repitan esto, sino otro tipo de contenido. Hemos tenido crítica de todos lados, pero también hay opiniones muy humildes y generosas donde nos dicen ‘qué bonito volver a ver esta serie’ o ‘ahora la veré con mi hijo’. Aquí es cuando dices cómo una buena historia, un buen libreto y una buena actuación quedan marcados en la memoria de las personas. Creo que cuanto más crecemos nos volvemos más estructurados, cansones y juzgadores que no podemos disfrutar desde esa inocencia y generosidad de los niños.

¿Qué representó el personaje de Sarita Elizondo en la vida de Natasha Klauss?

Fue un momento muy importante en la carrera de Natasha. Sarita Elizondo cambió mi vida y me lanzó a un mundo internacional que en ese momento era muy complejo de vivir si no trabajabas en el exterior. Para mí fue un reto como actriz demostrar que estaba a ese nivel y que no llegué a esa serie por condiciones materiales, sino que fue un gran reto.

¿Cuál fue su primera impresión del personaje de Sarita?

Al principio, debo confesar que no la quería, porque uno no quiere lo que se asemeja a uno porque sabes que eso te va a costar un trabajo en tu interior y es una búsqueda bastante particular del inconsciente. Venía de hacer un personaje homosexual en la serie anterior y Sarita, independiente de la condición o de su elección sexual, también era una mujer muy rígida y con un carácter fuerte y yo siempre era como ‘ay, otra vez lo mismo, me voy a quedar en esta línea’, pero cuando empecé a ver el vestuario y entendí la idea, la cosa cambió. Empecé a profundizar, y quitarle una capa y quitarle la otra y conocer los personajes desde el punto de vista de Julio Jiménez fue otra cosa. Ahí empecé a decir como ‘soy la hermana mayor’, y yo soy la hermana pequeña de mi casa, así que tuve que adentrarme a este mundo y entender un montón de cosas.

La historia de amor entre Sarita y Franco Reyes fue una de las más queridas por el público, ¿por qué?

Esta historia estaba completamente por fuera de las posibilidades. Sarita y Franco, por así decirlo, eran la piedra en el zapato para sus hermanos. Franco tiene historia de amor con Rosario Montes, entonces por ahí genera un montón de conflicto entre ellos. Y, además, Sarita está con todo ese tema de volverse casi como su mamá; de hecho, en algún momento pensé que su personaje iba a morir o terminaba con Fernando Escandón, por esas lógicas conceptuales y rígidas donde los personajes van para un lado, y eso fue una apuesta que hizo que la historia de Julio Jiménez fuera tan atractiva. No creo en el amor idealizado y en el amor perfecto, y eso pasó en esta pareja. Había una sustancia, una preparación para un sancocho maravilloso y cuando se unen es cuando sucede la magia de la pantalla, que eso es algo muy difícil de lograr. Aquí lo más importante es que los protagonistas tengan química y yo digo que eso es muy jodido, pero lo logramos hacer. Mucha gente se sintió identificada porque salió mucho más real este amor, salió del conflicto y yo sí creo que desde ahí salen las grandes cosas.

¿Cómo le ha ido en esta cuarentena?

He vivido un momento positivo. He disfrutado de otras cosas con mis hijas y aprendiendo montones de esta experiencia que nos trajo el universo. Creo que uno de los valores que nos dejó toda esta situación es la capacidad de adaptación que tú tengas como persona a la vida y a los cambios. Si tienes esa virtud, ese valor, esa cualidad, o como le quieras llamar, es mucho más fácil sobrellevar situaciones que son así de extremas.

¿Qué planes tiene en mente cuando todo esto termine?

No he querido visualizarme. Estoy como del aprendizaje del hoy, porque tal vez me da un poco de susto pasar por ese estado que se llama frustración cuando algo que te imaginas no sucede. Estoy viviendo el hoy y el ahora, no sé qué pasará mañana, pero a lo que voy es que eso me generan esas sensaciones de preguntarme qué viene para mí. Soy una soñadora siempre. Lo único que visualizo es montarme en un avión y abrazar a mis papás, que están en Barranquilla.