Paola Rey, la magia de Jimena Elizondo

En “Pasión de gavilanes”, la actriz da vida a la hermana menor de la familia Elizondo, una joven bondadosa y alegre que termina enamorada de Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista).

“Pasión de gavilanes” fue una serie que marcó un antes y un después en su carrera actoral. ¿Cuáles son los recuerdos que tiene de esta producción?

Amo mi trabajo como actriz y todos los personajes que he interpretado en las producciones, porque cuando trabajo lo hago desde el corazón, pero con Jimena tengo una relación muy estrecha. Estoy viéndola de nuevo y me he pegado una enganchada, es una historia muy divertida y poco usual. Está bien escrita, cada personaje está en una línea dramática clara, cada uno tiene su mundo, su forma de ser, su escritura, y eso la hace única.

La serie tuvo un alcance increíble al emitirse en más de 20 países. ¿Cuáles son los factores detrás de este éxito televisivo?

Tenemos una historia atemporal, de relaciones interpersonales y de amor contada desde personalidades completamente diferentes. Esto hace que tú te sientas identificado con el uno y con el otro, pero también generes varios sentimientos al verla. Creo que la historia hoy, después de 17 años, sigue funcionando, porque es una gran producción que te transporta, realmente, a ese mundo de caballos. Julio Jiménez, el gran guionista y libretista de este proyecto, no dejó un cabo suelto, porque te das cuenta de que todos los personajes tienen una razón para estar ahí, lo que hace que la historia sea muy recordada. Además, se volvió un ícono en el ámbito internacional, porque mostró una cara diferente del país, digamos que no abordó los temas oscuros y hechos por los que nos conocen afuera.

Ahora que está volviendo a ver esta producción, ¿le haría algún cambio a su personaje de Jimena Elizondo?

Creo que la dejaría tal cual. No cambiaría nada, porque no tendría la misma magia, y este hecho es el que hace que la historia sea tan buena. Siento que fue un buen papel y me siento feliz con el trabajo realizado.

¿Qué significó este personaje para su carrera profesional y artística?

Todo. Antes de Jimena había estado en algunas producciones como Fuego verde, que nos fue muy bien, y luego trabajé en ¿Por qué diablos? y La baby sister, pero mi vida cambió con este papel. Fue muy bonito porque esta producción hizo que mi carrera se internacionalizara y la gente conociera mi trabajo por fuera del país.

¿Qué elementos le prestó Paola Rey al personaje de Jimena Elizondo?

Muy pocos, creo que el romanticismo. Somos dos enamoradas del amor, pero con personalidades muy diferentes. Por ejemplo, soy supertímida, pero Jimena es todo lo contrario, porque es extrovertida y supremamente aventada con la vida, pero no soy así, soy más calmada.

Su personaje se caracteriza por ser bondadosa, alegre e incapaz de hacerle daño a alguien. ¿Cómo nació esa relación de amor con el rol que interpreta Juan Alfonso Baptista, alguien opuesto a ella?

Fue una historia muy bonita. Creo que eso es lo más interesante de la historia: ver cómo estas dos personas se enamoran. Jimena es la más pequeña de las hermanas Elizondo y Óscar es un hombre calculador y con objetivos muy claros, pero no sé cómo los dos encuentran el amor. Claro que al principio chocan porque son dos volcanes distintos, pero al final termina siendo muy lindo, porque están ahí para el otro.

¿De qué manera han cambiado sus dinámicas a partir de la pandemia?

Esto ha sido un tema muy fuerte a escala mundial, pero siento que me he sabido adaptar y sacar lo mejor de esta situación. También estoy sumamente agradecida porque mi familia está junta y sana, creo que después de eso cualquier cosa es maravillosa. Ha sido muy lindo poder ser profesora, cocinera, empresaria, mamá y esposa al mismo tiempo. Lo veo como una oportunidad de conectar mucho más con todos.

Recientemente lanzó su línea de cuidado de piel PR by Paola Rey. ¿Cómo le ha ido con este emprendimiento?

Estoy muy contenta porque mi línea de cuidado de piel le ha ido muy bien. Tengo ventas online, tanto a escala nacional como internacional, y con eso he salido adelante y he mantenido ocupada mi cabeza. Digamos que no he parado de trabajar, porque todo aumentó en esta pandemia, pero me siento feliz.

¿Cuáles son los mensajes positivos que le quedan de esta crisis?

Siempre he creído, y todavía más, que las crisis sacan lo mejor de uno. Debemos estar atentos al momento y no pasar por alto oportunidades que, de pronto, se nos pueden ir por estar pensando en cosas que no son tan importante como pensaríamos. El hecho de estar en tu casa, que estés con tu familia, tengas un plato de comida y salud, creo, es una bendición. Debemos agradecer por lo que tenemos y ser positivos.

