Paola Turbay y la magia detrás de IndieBo

La directora de este encuentro cinematográfico, que llega a su sexta edición, habla de los retos de llevarlo al mundo digital y cómo logró que 40 de las 45 cintas disponibles se convirtieran en estrenos exclusivos para Colombia.

Este año implica un desafío superior, porque se trata de darle una mirada distinta a un festival que reúne gente en salas y que hoy no es posible. ¿Cuáles fueron los principales retos de esta sexta edición de IndieBo?

Cada año es un reto, porque se debe superar al anterior, no podemos decepcionar al público. Este año, además de superarnos, debíamos competir con una situación que tiene contra la pared a varias industrias que están mirando de qué manera se adaptan a todo esto. El hecho de que el festival sea en julio nos favoreció, porque hubo otros en el mundo, como Cannes, que tuvieron que cancelar su edición por falta de tiempo. Nosotros nos replanteamos con las distribuidoras para ver de qué manera podríamos funcionar, sin dejar de tener los grandes estrenos que están en el festival, y cómo hacíamos para llevar esto a otro nivel.

Esta edición cuenta con 45 películas, de las cuales 40 se estrenarán en Colombia. ¿Cómo fue esa conversación con las distribuidoras y cómo se ganaron su confianza?

Contamos con una compañía que se llama Rebus, y con ella logramos replantearnos toda esta edición y dimos con Mowies, que es un emprendimiento colombiano que tiene un estilo de servidor que permite tener una cantidad de contenidos creativos de fácil acceso para el público. Junto a ellos creamos no una página, sino una experiencia. Aquí la gente compra su boleta, accede a la programación y cuando está viendo la película tiene la opción de crear unos cuartitos de interacción con sus amigos que pueden estar en Bogotá o en otro lugar porque este año el festival será nacional. También gracias a nuestro curador Marcelo Panozzo, quien, con su hoja de vida, logró la confianza en las distribuidoras, porque poner en una plataforma digital una película que no se ha estrenado en cine no es nada sencillo y menos en un país como Colombia. Gracias a la tecnología y la confianza que él inspira fue que logramos cerrar estas negociaciones, porque 40 estrenos exclusivos para Colombia, un momento donde hay tantas cosas en Netflix y Amanzon, es muy complicado.

IndieBo se realizará del 16 al 26 de julio, ¿los interesados cómo podrán acceder a la programación?

Entrando a la página www.indiebo.co, ahí encontrarán un tac que dice “Programación”, y está toda la selección oficial. Este año, en la categoría “Colombia”, contamos con cuatro películas colombianas; en “Mundo” hay cintas de 27 países; hay una gran variedad en “Ventanas abiertas” (documentales); en “Pop”, que son películas con una propuesta diferente, y tenemos un homenaje al documentalista Julien Temple. En “Taquilla” podrán acceder a los diferentes paquetes que tenemos. Este año quisimos enfocar el festival en viajar sin tener que esperar y, prácticamente, el cine es una ventana abierta a través de la cual todos vamos a viajar a otros países y otras culturas en medio de esta restricción. Por eso algunos paquetes tienen este tipo de nombre, como “Mochilero”, que es el que viaja día a día y escoge una película de esa manera.

IndieKids llega recargado y con una propuesta más fresca. ¿Qué tipo de contenido encontrarán los más pequeños de la casa?

Siempre hemos tenido una selección especial para los pequeños y para toda la familia, porque al final del día son películas que se pueden ver en familia. En este momento no podemos dejar a los niños por fuera, es importante para los papás tener un plan para estar con sus hijos, ver una película y generar una conversación alrededor de cierta temática, que eso es lo que nos permite el cine, no es solo mirar y absorber, sino que gracias a esto la gente logra tener un pie para iniciar conversaciones.

Hace seis años creó el Festival de Cine Independiente de Bogotá, ¿los miedos y retos siguen siendo los mismos?

El miedo sigue siendo el mismo, que es el miedo a seguir consiguiendo presupuesto, porque es increíble que, a pesar de que es uno de los eventos culturales más importantes que existen en Colombia, no entiendo por qué todos los años estamos peleando con presupuesto. Pero, más allá de esto, creo que es muy emocionante y bonito ver todo este esfuerzo reflejado en las caras de las personas que pueden acceder a este festival.

¿Cómo ha cambiado su relación con el cine desde que empezó a trabajar con él?

Creo que antes no era tan cinéfila, o sea, me encantaba ver películas y tenía una lista y todo, pero ahora me he vuelto más juiciosa de ver lo que está pasando en el mundo. Era una consumidora de cine independiente, como muchas personas que hay en Colombia o en el mundo, pero hoy debo estar un paso más adelante, mirar qué se está produciendo, saliendo, de qué manera se puede ayudar al cine colombiano, así que pasé a formar parte de este eje que mueve toda esta industria, y para mí es muy especial y me siento feliz. Además de que los directores encuentran en IndieBo una plataforma para darles más empuje a sus películas, porque para eso fue diseñado: para fortalecer la industria en Colombia, formar al público y democratizar la cultura.

¿Cuál es la importancia del cine en estos momentos de crisis?

Es la ventana al mundo, nosotros no sabemos cuándo vamos a volver a viajar. De hecho, hay gente que nunca ha viajado, pero conoce el mundo de una manera tan perfecta a raíz de las historias del cine y de los libros. El cine es una manera de dar a conocer diferentes formas de vivir y es un vehículo a través del cual lo podemos hacer, y no solo viendo unas fotos y videos, sino a través de las historias que se cuentan acá. Las películas nos permiten generar mucho más empatía y eso es lo que le falta al planeta.