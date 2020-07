El actor estadounidense interpreta a Nick Durand en la tercera temporada del programa, un personaje que le ha enseñado el camino para ser una mejor persona.

¿Cuál es su opinión sobre la tercera temporada de “Absentia”?

Estoy seguro de que quiero abrir esta conversación diciendo que esta será nuestra mejor temporada. Creo que hicimos un esfuerzo concertado como equipo y realmente hemos tenido la oportunidad de dar un paso adelante respecto a lo que hicimos con las dos temporadas anteriores. Estoy muy orgulloso de participar en la serie.

¿Qué veremos de su personaje de Nick Durand en esta temporada?

En esta temporada tengo muchas más secuencias de acción, eso es muy divertido. Me tocó aprender a hacer acrobacias. Habrá un par de escenas que no podré hacer yo mismo, pero casi todo lo he vivido en carne y hueso. Me secuestran, estoy en cautiverio y paso por el proceso psicológico que tienen los cautivos y eso representó un reto actoral para mí.

¿Cómo ha sido la evolución de su personaje en “Absentia”?

He tenido un viaje muy específico con este personaje que ha sido único. Como ser humano, una de las grandes alegrías ha sido la de conseguir un buen show para los televidentes y tener dinero por primera vez en mi vida. Con Nick Durand he aprendido a identificar cuál es el mejor tipo de persona que puedo ser en el set de grabación, porque ahora estoy pendiente de cómo puedo ayudar a los otros actores a hacer mejor su trabajo.

¿Cómo es la relación entre Nick y Emily?

Fue algo de lo que hablamos, creo que después de la primera temporada sabíamos con seguridad que íbamos a tener a dos personajes que nunca volverían a estar juntos. Lo que siempre nos preguntamos fue: ¿qué pasa si creamos un matrimonio que sea respetuoso y compasivo, difícil y complicado y estas dos personas ya no están juntas y tienen que pasar por el proceso de criar un hijo en estas condiciones? La respuesta fue: hay que buscar la manera de estructurar un hogar cómodo, fluido y afectuoso.

¿Por qué cree que la gente se conecta con la historia de “Absentia”?

Creo que la gente se conecta con el programa porque es divertido. Quiero decir, es realmente como si no tuvieras un segundo para respirar o pensar demasiado en las noticias o sobre cualquier drama político que esté pasando esta semana en el mundo. Absentia es un buen escape. Sin embargo, te hace pensar en tu humanidad y te motiva a reflexionar sobre la familia.

¿Cómo encontrar el equilibrio entre la acción y la emoción?

Hoy el cine quiere tener héroes de acción, que son duros y sensibles al mismo tiempo. Creo que casi todos los papeles de acción que ha interpretado Bruce Willis tienen eso. Tom Cruise, otro buen ejemplo, siempre duro, pero sensible. Creo que cuando les ofreces vulnerabilidad a tus personajes más rudos, las personas se conectan más fácilmente.

¿Estaría dispuesto a ver una película de “Absentia”?

Definitivamente estoy listo para una película de Absentia. Sin embargo, lo que espero es que no haya una cinta, sino que ustedes tengan la cuarta temporada y tal vez la quinta. Creo que ese es el sueño correcto.

¿Cuál sería el final perfecto para esta serie?

Acabo de dejar el viaje de Nick en sus manos y realmente trato de mantenerme en el presente y no pensar demasiado en el futuro. Así que me enfrento a esa pregunta ahora mismo por primera vez y creo que la única respuesta que se me ocurre es que creo que los libretistas han dado con el final perfecto para la serie.