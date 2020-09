Reykon: “Los artistas tenemos que dejar el ego a un lado”

El antioqueño denominado “el Líder” presenta su sencillo “Kiss” junto a Kapla y Miky. También habla de la importancia de las colaboraciones en la industria musical para impulsar la carrera de los músicos emergentes en el género urbano.

¿Cómo nació su nuevo sencillo: “Kiss”?

Yo hice una versión de esta canción, Kiss, que salió hace varios días, en la que la interpretaba como si fuera una balada; era muy acústica… y tuvo una acogida enorme, tuvo un millón de reproducciones en Instagram y la verdad no me lo esperaba. A raíz de eso vi cómo la gente se conectó con la canción a través de una versión más pop, y ya cuando salió en la versión urbana obviamente llegó con más fuerza.

¿Encuentra elementos novedosos cuando escucha las versiones que la gente hace de sus canciones?

Cuando una canción tiene la oportunidad de ser tocada con una guitarra, tiene un campo más amplio para experimentar y vuelve el tema un poco más especial, más íntimo. Con Kiss quise hacer algo diferente, porque es una canción que no incita de una vez al baile o a la fiesta, sino que te pone a pensar… es una historia muy bonita.

¿Cómo llegó el dúo Kapla y Miky a ser parte de este sencillo?

A mí me parece que a los artistas colombianos nos hace mucha falta apoyarnos entre nosotros, el talento lo tenemos para compartirlo con la gente. La música tiene que seguir creciendo y los artistas tenemos que aprender a dejar el ego a un lado, porque así como alguien creyó en nosotros y nos dio la mano cuando no éramos nadie, nosotros debemos seguir haciendo lo mismo. Mi forma de hacerlo fue con Kapla y Miky, que son dos artistas muy talentosos que están empezando en la música, me encantó trabajar con ellos.

En la versión urbana de “Kiss” encontramos también sonidos muy al estilo del reggae…

Sí, totalmente. Hay mucha gente que lo nota, Kiss tiene los sonidos del reggae muy profundos cuando empieza y cuando finaliza, nosotros tenemos eso bien marcado en canciones como Sin miedo, La santa, y creo que eso es algo que nos caracteriza mucho a los reguetoneros colombianos, que siempre tendemos a utilizar bases del reggae en nuestras canciones.

Usted ha colaborado con grandes artistas de la industria. ¿Considera que no ha habido apoyo a artistas emergentes recientemente o siempre ha sido así?

Siempre ha sido así, y no me parece que eso esté bien, cuando estamos en un momento en la historia musical en el que salen canciones cada ocho días. Por ejemplo, mi colaboración con Balvin fue hace unos diez años, con Karol G hace ocho años, y con Maluma el año pasado, nos unimos muy poco, y pasa mucho tiempo entre colaboraciones, cuando deberíamos ser mucho más unidos.

Al final del video de “Kiss” se ve una coreografía interesante, ¿es una apuesta por los bailes grupales en discotecas?

Para hacer coreografías grupales ya ni siquiera necesitamos las rumbas, ahora tenemos TikTok. Es algo que estamos experimentando hasta ahora, pero sí lo tenemos planeado. En el video se ve que para el baile todos disfrutamos mucho, nos divertimos. De hecho, lo hicimos aquí en mi casa, en Envigado. Un dato curioso es que mi hija también sale en el video.

Cuéntenos un poco sobre la portada que tuvo en Miami, ¿cómo es para usted aparecer en medios internacionales?

Me gusta ser muy agradecido con ese tipo de cosas, porque de alguna manera premian nuestro trabajo. Que a mí me dieran una portada en Estados Unidos por primera vez significa que están reconociendo lo que he hecho durante años. Yo sigo vibrando con la música. Agradezco las portadas, porque me vuelven grande a nivel internacional, pero eso solo se logra con trabajo. Fue una experiencia muy grata, porque el equipo de trabajo de la revista me trató muy bien, nos entendimos y hubo mucha química.

¿Cómo se sobrepone a las situaciones negativas que no están en sus manos?

Recuerdo que cuando se me fue la voz yo nunca tuve miedo. Mi mamá lloraba, mi hermana también, pero nunca me sentí desamparado. Los médicos me decían que podía perder la voz, pero yo estaba confiado en que Dios me estaba poniendo esa prueba por algo… cada cosa mala que me pasa, sea personal o profesional, trato de tomarla de la mejor manera, de ver el lado positivo.

¿Cómo recuerda su comienzo en la música?

Yo era un hombre al que le sobraban las ganas, pero la inmadurez también. Recuerdo con mucho amor esa etapa de mi vida en la que la fama me aporreó un poco y no supe cómo sobrellevarla, porque de eso aprendí muchísimo. No me arrepiento de nada, porque todo lo que hice me llevó a estar donde estoy ahora.