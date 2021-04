Terence Hoogstel: un facilitador en pro de la vida

Este experto francés es uno de los invitados al Manifest, festival que promueve la salud física, mental y emocional, que se realizará en el Tayrona del 7 al 11 de mayo.

¿Quién es Terence Hoogstel?

Soy naturópata higienista, iridólogo y fitoterapeuta. Soy educador en salud; enfoco mi trabajo en enseñarles a las personas cómo cuidarse a través de herramientas que promueven hábitos positivos, ayudándoles a encontrar las causas profundas de los desequilibrios que tienen en su vida y acompañándolos para que vuelvan al estado natural del ser humano: ser saludable, vital y feliz.

¿De dónde surge su interés por enseñarles a las personas a cuidarse mediante sus hábitos alimenticios?

Fui boxeador de alto rendimiento de mis 17 a 19 años, con cuatro títulos de campeón (trece peleas, todas ganadas). Después de sobrecargarme en los entrenamientos, me lesioné y no pude ir a los campeonatos del mundo. Toda mi vida había sufrido de diferentes enfermedades, como un síndrome en el hígado, problemas digestivos fuertes y fibromialgia. A partir de la lesión, toqué fondo y decidí parar todo para poder enfocarme en mi recuperación. Luego, empecé a aplicar lo que dice la naturopatía, tal como ayunar, comer crudo, descansar más y cuidar mis emociones. Mejoré muchísimo y decidí estudiarlo de lleno para poder ayudar a la gente.

Desde su conocimiento, ¿los colombianos tienen consciencia del poder de los alimentos para sanar el cuerpo y el alma?

Según mi punto de vista, en Colombia no hay consciencia de lo que se come, de que lo que te comes te sana o te enferma. La alimentación en este país es sobrecargada en grasas saturadas, harinas y carbohidratos, demasiada proteína animal y muy pocos vegetales. Todo esto hace que haya muchas enfermedades crónicas, como sobrepeso, hipertensión y diabetes, solo por nombrar algunas. Todas las enfermedades se pueden revertir a través de cambios de alimentación; lo practico y lo veo todos los días, todo se sana.

El ayuno para bajar de peso o activar el metabolismo es un tema polémico. ¿Es posible usar el ayuno como método de purificación física?

Sí, sí y sí, el ayuno sirve para los tres temas: para bajar de peso, activar el metabolismo y purificarse físicamente. Además, también es un método de purificación emocional y mental. El ayuno es controversial porque es gratuito y muy eficiente. Históricamente siempre ha sido usado, pero no da dinero a la industria alimentaria ni a la farmacéutica.

¿Las enfermedades o desequilibrios que aquejan a los seres humanos tienen un origen metafísico o emocional?

Según mi conocimiento, las enfermedades o desequilibrios tienen un origen a cualquier nivel del ser humano. Puede ser una fuente física, emocional, mental o metafísica. Cada ser humano es completamente diferente y la enfermedad se puede desarrollar desde una causa distinta, a partir de cualquiera de estos ejes de la vida.

¿Qué es Manifest?

Es un encuentro en el que vivirás cinco días de prácticas que contribuirán con la sanación de lo que puede estar mejor en tu vida. Si has creado dolor, ansiedad, depresión o sufrimiento, entre otros, en Manifest, desde tu soberanía y responsabilidad, empezarás a crear una nueva realidad manifestando salud, bienestar, dicha, paz y abundancia. Del 7 al 11 de mayo en Tayrona, experimentarás un proceso profundo vibrando con la energía mágica y sanadora de las montañas, la playa, el mar, la brisa, el Sol y la Luna.

¿Qué lo llevó a participar en este encuentro y cuál será el tema que abordará durante esta experiencia?

Estoy participando en Manifest porque es un encuentro para traer sanación al mundo y en Manifest podré ayudar a las personas transmitiéndoles conocimientos de autocuidado a través de hábitos de alimentación y de ayunos. En la charla de alimentación aprenderás cómo lo que decides poner en tu plato te enferma o te sana, y cómo elegir los alimentos que te harán recuperar tu salud. Y en la charla de ayuno, verás por qué y cómo los ayunos pueden llevar tu vida a otro nivel.

Además de una alimentación balanceada, ¿cuáles técnicas debería usar el ser humano para balancear su vida y encontrar el equilibrio perfecto?

Este es un mundo holístico, así que hay diversidad de técnicas que se pueden incorporar en la cotidianidad para vivir una vida más balanceada. Cada uno a través de su exploración se acercará a las técnicas que más le resuenen, pero lo que sí puedo decir es que considero fundamental que se tengan en cuenta estos aspectos: respirar bien, descansar y dormir bien, tener una actividad física y ayunar.

Después del confinamiento por el COVID-19, ¿se puede afirmar que las personas están buscando otras maneras de vivir la vida?

Claro que sí. Justamente el COVID-19 ha sido algo muy positivo porque incitó a las personas a cambiar la forma de ver la vida, de verse a sí mismos y de cuidarse. El COVID-19 nos forzó a encontrar respuestas internas, porque lo que antes ocultábamos, a través de la vida social y en general de la vida externa, no se pudo ocultar más al tener que estar en casa con nosotros mismos. Así que nos mostró y nos enseñó que podemos vivir de maneras diferentes y, bueno, en general eso es lo que la gente está buscando ahora.