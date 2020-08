Tezzel: buscando el lado humano de los artistas

En medio de su ola de éxitos musicales, el productor paisa decidió dar un paso más en su carrera con “Quatro”, su primera canción, junto a Feid, que verá la luz a finales de este año.

¿Cómo le ha ido en esta cuarentena?

Superbién, porque en mi casa tengo como mi propio estudio, así que no he parado. Parece raro, pero es cierto, he estado trabajando más. Antes los artistas quieren crear más música, sacarle el mejor provecho a esta cuarentena y el trabajo está lloviendo por ese lado. Uno por estar en casa se siente perezoso, tú tienes el estudio pero al lado también está la cama; pero sí, se ha descansado y trabajado a la vez. Todo es cuestión de disciplina.

¿Cuáles son los principales desafíos que le ha planteado la pandemia?

Nosotros los productores, artistas y compositores ganamos por regalías y si estos porcentajes bajan, pues todos estos números bajan exponencialmente. A esto se suma que, a nivel industrial y discográfico, los grandes y pequeños artistas no pueden ni van a tener shows en mínimo 18 meses, así que no habrá ingresos por estos lados. Y los conciertos son, digamos, la forma más lucrativa de la industria musical.

¿Qué alternativas ha encontrado para combatir esta situación?

La palabra “reinventarse” es algo que tenemos claro la mayoría de personas que trabajamos en el arte y en la música. Hay que reinventarse completamente para tener un éxito; debes evolucionar, hacer cosas nuevas, cosas que nunca habías podido hacer. Por ejemplo, ahora tengo la posibilidad y el tiempo de leer, ver una serie de manera tranquila, hacer más cosas, y eso da paso a la creatividad y a reinventarse.

¿Cómo logró posicionarse como uno de los productores más reconocidos del género urbano?

Este trabajo es un 80 % disciplina y 20 % talento. Tú puedes ser muy talentoso, pero si no tienes una disciplina, en ningún ámbito y en ningún negocio, te va mal. Tengo un talento en mi parte artística, pero si no me hubiera esforzado tanto y no hubiera puesto una gran parte de disciplina, podría decir que las cosas serían totalmente diferentes.

Ha trabajado con Maluma, J Balvin, Myke Towers y Anitta, ¿qué tanto ha aportado esto a su carrera?

Demasiado, porque no solo he aprendido a nivel profesional, sino también personal. Con José (J Balvin), he aprendido mucho de él, porque es una persona visionaria y muy buena, lo mismo sucede con Juan Luis (Maluma). Los dos son personas que tienen mucho por mostrar y uno aprende a buscar ese lado artista del humano que le enseñe cosas a uno y también ve su verdadero lado. Trabajar con cualquiera de estos artistas suma, en cualquier ámbito, porque son muy buenos y tienen una gran experiencia.

¿Cómo reconoce cuando alguien tiene talento?

Tengo una capacidad o un don de saber desarrollar artistas desde cero. El objetivo no es hacerles solo una canción, sino estar en todo su proceso musical y artístico. A mí me llegan decenas de correos y todos los veo, porque siempre quiero ayudar al otro. Sé que no soy el que tiene más experiencia, pero sí he pasado por cosas que les pueden servir. Por eso es que quiero lanzar mi propio sello discográfico, para seguir apoyando a estas personas.

Tezzel, después de más de trece años en la industria como compositor, ¿por qué decidió lanzarse como solista?

Soy un productor musical, compositor y amante del arte en todos sus ámbitos. Me voy a lanzar en mi nueva carrera como solista y esto no quiere decir que vaya a cantar, sino que voy a lanzar mis propios temas como productor para que la gente empiece a conocer mi cara porque, para bien o para mal, nosotros siempre estamos detrás del artista. No tengo que cantar, yo hago la canción y el artista pone su voz. Es un modelo que se llama productor artista; es muy nuevo y la gente no suele entenderlo muy bien. El objetivo es que entiendan que la canción es mía, pero alguien más la canta.

¿Por qué escogió a Feid para llevar a cabo este proceso?

A Feid lo conozco desde el colegio, desde cuarto de primaria, cuando él apenas estaba empezando y él siempre ha sido parte de mi proceso y por eso pensé que lo quería a él.

¿Cómo nació “Quatro”, la canción con la que planea dar este salto? ¿Cuándo la lanzará?

Se llama Quatro porque fue la primera palabra que a Feid y a mí se nos vino a la cabeza, no tiene un significado en especial. La canción la hicimos hace como dos años y decidí, en uno de los retiros de Tezzla, decirle a Feid que se uniera conmigo para realizarla. El rodaje lo tuvimos en diciembre, un gran video, una gran canción, es para bailar y esperemos que salga muy pronto al público.