Thalía: “El juego de actuar y cantar se convirtió en mi profesión”

La cantante y actriz mexicana lanzó el segundo volumen de “Viva Kids”, un disco con 15 canciones inéditas en el que relata historias cotidianas para divertir a los más pequeños del hogar.

Está lanzando la segunda parte de un mundo fantástico que usted creó. ¿Cómo se consolidó la idea del proyecto “Viva Kids”?

Estoy muy contenta, porque es un proyecto muy bonito y cercano a mi corazón como madre. Es mi segundo disco para niños, son quince canciones inéditas con sus videos de animación que también están divinos y que tienen un canal especial en YouTube creado especialmente para Thalía Viva Kids, con contenido para niños. Es muy emocionante para mí, porque durante esta cuarentena los niños están muy desconcertados con todo lo que están viviendo y pensé que era el momento ideal para adelantar el disco y dárselos a los pequeñitos del hogar.

¿Existe influencia de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, en este disco?

Claro que sí, yo crecí con esas canciones; son tan sinceras y simples, pero complejas al mismo tiempo, que en estas nuevas generaciones en las que todo son videojuegos es importante rescatar a través de la música historias que puedan tocar sus fibras y emociones… y todos esos son factores que toco en este disco.

¿Cómo seleccionó las quince canciones que componen este universo de “Viva Kids 2”?

Quise, como madre, plantear historias que viví; por ejemplo, una vez mi hija Sabrina llegó muy angustiada porque se le había caído el diente y no quería ir al colegio porque las niñas la iban a criticar, así que en ese momento le dije: “Estás creciendo, siéntete orgullosa de eso, no debe darte vergüenza”. Quería ayudarle a eliminar esos miedos a través de historias cantadas.

Estas canciones tienen un desarrollo audiovisual con una posición muy vanguardista, ¿cómo la llevó la música a pensar también en ese universo visual?

Siento que todo va de la mano, tanto la música como el video, porque para mí era muy importante sonorizar visualmente las canciones. Por ejemplo, que si yo hablaba de miedo, entonces hubiera un sonido fantasmagórico en la canción… es fundamental que el niño pueda asociar lo que escucha con lo que ve. Los quise transportar de la música a los videos.

Usted empezó en la industria de la música cuando era muy pequeña, ¿en algún momento lo consideró como un juego

Claro que sí, creo que por eso soy tan traviesa y hago tantas cosas en redes sociales que para mí son extrañas, pero divertidas… siempre he sido una niña. Tal vez empecé muy pequeña en esta profesión, como a los siete años aproximadamente, y ese juego inocente de cantar y actuar se convirtió en mi profesión. Mi infancia y mi adolescencia pasaron en frente de las cámaras y no tuve tiempo para procesar nada, así que realmente me ha tomado mucho esfuerzo abrazar a esa niña que vive dentro de mí y reforzarle sus creencias y emociones.

¿Está orgullosa esa Thalía pequeña de lo que hace la artista consolidada, importante y exitosa?

Sí, creo que está muy contenta de todo lo que hemos logrado, y a mí, como ser humano, me encantaría regresar a ser esa niña y poder decirme “todo va a estar bien”.

¿En qué cree que ha cambiado la niñez en su época si la compara con la niñez actual?

Son dos cosas totalmente diferentes, porque los niños de ahora tienen esta nueva ventana digital que nosotros no tuvimos. Tienen todo el acceso a un nuevo mundo, a la información, a espacios seguros y a otros que no lo son. Pueden escuchar música con un significado bueno para ellos, y puede pasar todo lo contrario… Siento que el contenido infantil debe ser puro, de amor, una red de sustento para los pequeños del hogar.

En una de sus nuevas canciones para el público infantil habla del estrés, ¿Cómo hace Thalía para no estar estresada?

Durante esta pandemia me quité el estrés con los TikToks, porque con esta aplicación puedo contar cualquier historia que se me ocurra en segundos. También me gusta mucho hacer ejercicio, yoga, bailar, cantar, poner música, correr con mis hijos… me gusta mucho la interacción con ellos, creo que eso es lo que más me relaja.

¿Es diferente pensar en un proyecto como “Viva Kids” y diseñar un contenido para un público más adulto? ¿Qué cambia?

Sí, cada trabajo tiene sus nichos, y siempre he sabido desde pequeña cómo tener diferentes nichos… por ejemplo, como actriz, como cantante, incluso como influencer ahora con todo esto de las redes sociales, y siempre lo he tenido claro porque esa es mi forma de ser, tal vez a otras personas no les funciona, pero eso es lo lindo: cada quién es diferente.