Para el artista alemán, esta serie de Starzplay, que relata la guerra desde la perspectiva de las mujeres y los hombres en los submarinos, explora la esencia del ser humano.

“Das Boot” (El submarino) nació de una película y la primera temporada de la serie escribió su propia historia. ¿Cómo avanza esta nueva entrega?

La serie nunca tuvo su intención inicial de nacer de la película. Tanto la película como la serie nacieron de sus libros originales. La película fue un filme icónico, una producción reconocida a escala global. Pero la serie tuvo un acercamiento y una mirada diferente, mostramos todo el panorama de la Segunda Guerra Mundial, arrancando desde lo que acontece en el submarino, pero también la humanización de sus personajes, de aquellos militares de guerra que también son personas.

La serie está ambientada en 1942, cuando el submarino alemán U-612 se preparaba para emprender el viaje inaugural en el océano Atlántico. ¿A qué se enfrenta el espectador en la segunda temporada?

Los nuevos capítulos combinan tres historias sobre personajes que exploran cómo el alma humana puede tornarse retorcida por la guerra. Seguimos en 1942. El as del submarino Von Reinhartz es perseguido a través del Atlántico después de que se cuestiona su lealtad. Hoffmann encuentra refugio con Sam en Nueva York, pero está desesperado por llegar a casa. En La Rochelle, Margot lucha por salvar a una familia judía.

¿Cuál es el crecimiento que tiene su personaje, Hagen Forster?

Su evolución se ve en su trabajo y en sus funciones. Poco a poco se tiene más confianza, tiene más funciones a cargo. Él es el jefe de la Gestapo en La Rochelle y la gente hace lo que él quiere y dice. Hay algo divertido y curioso en la evolución del personaje y es que ama todo lo que sea francés: la comida, las mujeres, el idioma y la cultura en general. Por cierto, es la primera vez en mi carrera como actor que debo hacer escenas tan largas hablando francés y esto fue un reto profesional.

Hagen Forster considera que Francia es clave en la ocupación alemana, una peculiaridad interesante de su personaje....

Al final de la primera temporada, él está muy impactado porque el amor de su vida lo traiciona y esto hace que su vida, en la segunda entrega, sea un viaje más interno. Se da cuenta de que él no puede controlar todo y que está forzado a hacer cosas que no puede manejar y así vive un conflicto interno.

¿Por qué cree que siguen siendo tan interesantes las producciones sobre la guerra?

Creo que estos temas históricos siguen siendo muy interesantes para la gente que vivió en la época, pero quieren saber más allá de lo que pasó, y quienes no la vivieron quieren saber cómo fue y esclarecer un poco la verdad. Nosotros, como actores, tenemos la tarea de mostrar la verdad así nuestro personaje sea bueno o malo, pero reflejar lo que pasó, es nuestra responsabilidad como actores. Hay una diferencia que veo en Das Boot frente a otras producciones de guerra y es que considero que tenemos una gran variedad de personajes, no solo se muestra la guerra desde la perspectiva de los hombres, sino de las mujeres también y creo que antes no se ha hecho de esta manera, las producciones de guerra no tenían esta visión.

Usted dice que su personaje en “Das Boot” no es el típico villano nazi. ¿Por qué?

Para mí, en este momento de la vida, es increíble pensar que alguien realmente creyera y siguiera una ideología como esta. Pero en aquel momento mucha gente creía en eso y por eso se desató tremendo desastre. Hace unos años tuve la fortuna de actuar en la serie Crossing Lines, y lo que hablábamos con el equipo y el director es que como actores debemos buscar y esclarecer la verdad de alguna manera. Por eso creo que es bueno mostrar toda la verdad, así sea buena o mala, y también la parte humana de cada personaje, así sea de un nazi villano. A veces él torturaba gente, pero lo vemos en otras escenas donde es encantador y amoroso, y luego comete actos atroces que justifica por sus creencias. Definitivamente Hagen es un personaje con muchísimos matices.

“Das Boot” (El submarino) reflexiona sobre cómo se transforma el ser humano que ha vivido la guerra. ¿Cree que, de algún modo, los seres humanos cambiaremos por esta pandemia?

No imagino cómo no hacerlo, pues es que todo cambió de repente para todo el mundo. Mira todo lo que está ocurriendo en diferentes países: en Estados Unidos hay una crisis muy fuerte y lo siento mucho por cada familia que ha perdido a alguien. Debemos cuidar nuestro planeta y el mundo en el que vivimos, y definitivamente debemos cambiar y aprender de esta lección que nos ha traído la pandemia.