Willie González: “Que la pandemia no nos impida soñar”

El artista puertorriqueño acaba de lanzar “Déjame soñar”, canción basada en una historia real. El cantante habla también de sus comienzos al lado de Eddie Santiago y hace referencia a la consolidación de la salsa erótica.

¿Cómo ha sido para usted este proceso de pandemia y confinamiento en términos artísticos?

Los artistas tenemos la certeza de que la industria del entretenimiento será una de las últimas en normalizarse. Y ahora no podemos hacer giras, ni mucho menos conciertos, pero este tiempo nos ha servido para hacer música nueva. En mi caso, muy pronto estaré lanzando un video musical. Afortunadamente con mi equipo logramos conseguir patrocinadores para este lanzamiento.

Acaba de lanzar una canción titulada “Déjame soñar”, compuesta por el panameño Ricardo Vizuete. ¿Cómo le llegó a usted este sencillo, que además está inspirado en una historia real?

Esta canción fue la última que entró en nuestra producción discográfica llamada Excelencia. Cuando escuché que era una historia de la vida real, entrevistamos al esposo de la persona que falleció y nos narró todo lo que pasó con su esposa… Él dice que no deja de soñar con ella, y es por eso que le decimos a nuestro pueblo que no dejemos de soñar, y menos en esta situación tan complicada. Tenemos que soñar con un futuro mejor para nuestros jóvenes.

Cuéntenos un poco más sobre la historia detrás de esta canción…

La canción habla de una pareja. La esposa está en estado terminal debido a una leucemia, fallece, y su esposo se queda en este mundo extrañándola. Ella quería celebrar el cumpleaños de su hijo, y luchó contra la enfermedad para poder lograrlo, fue tanto así que al siguiente día de la celebración, murió. Cuando escuché la canción, se me pararon los pelos y se me aguaron los ojos, porque la letra es muy hermosa.

Varios salseros lamentablemente ya han fallecido, ¿hay alguno que extrañe?

A mi papá, que murió hace cuatro años, lo llevo en el corazón y estas canciones llevan a recordar a personas muy queridas que ya no nos acompañan en este mundo. Muchas veces pasa que no podemos dejar de soñar con esas personas que nos dejan, pero tenemos los recuerdos que nos hicieron felices. También extraño a Ismael Rivera, Héctor Lavoe y Franky Ruiz, entre otros que dejaron una marca increíble en el género.

Usted empezó en la salsa tocando trombón, ¿lo sigue haciendo?

Yo tengo todavía mi instrumento, después de 45 años lo sigo conservando. Incluso lo mandé a restaurar, porque es como una reliquia para mí. De vez en cuando lo soplo y me entretengo con él, pero tengo que confesar que ya no soy tan bueno como antes.

A comienzos de la década de los 80 se unió junto a Eddie Santiago al Conjunto Chaney, ¿cómo recuerda esta experiencia?

Fueron inicios hermosos, recuerdo eso con muchísimo cariño. Eddie siempre ha tenido un gran talento y sigue cantando muy bien, aunque nos hemos distanciado mucho porque él vive en Miami y yo acá en Puerto Rico, pero aun así fuimos los dos pioneros de la salsa erótica y sensual, y abrimos puertas para muchos salseros que hoy en día están cantando canciones como nosotros.

¿Cómo recuerda la recepción de la salsa erótica dentro del gremio, que estaba acostumbrado a otro tipo de propuestas?

Ellos lo recibieron con un poquito de enojo, porque nosotros le quitamos la velocidad al bailador, y en ese entonces sentimos que no había espacio para el romanticismo dentro del género, y nosotros hicimos ese cambio. La salsa necesitaba personas que hicieran historias que pudieran identificarse con la pareja, y hoy en día sigue sonando en todo el mundo

De su primer trabajo discográfico, que fue “Original y único” en 1988, salió un sencillo muy exitoso llamado “Quiero morir en tu piel”, ¿qué representa esta canción para usted?

Sin duda fue una de las canciones más importantes de mi carrera, porque me hizo abrir las puertas al mercado mexicano. Recuerdo que José José la interpretó en forma de balada… y me parece increíble que hasta el día de hoy los mexicanos sigan comprando discos en físico. México ha sido, sin duda, un mercado musical muy importante en Latinoamérica.

¿Cómo ha sido el cambio del público salsero desde los 80 hasta hoy?

En lo personal, siento que el mundo artístico ha cambiado mucho, y las personas que no se han actualizado se han ido quedando poco a poco en lo antiguo, pero por mi parte me organizo con mis redes sociales, tengo una persona que está encargada de todo ese tema, y con todo nuestro equipo nos mantenemos trabajando. Considero que mi público no ha cambiado, y seguiré haciendo salsa romántica para todos los que quieren escucharme.