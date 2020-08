Así será el primer Festival Gastronómico Digital del Distrito CH

View this post on Instagram

En nuestro #DCHfest los vecinos de @elverdugovegetal nos proponen como #ComboCH un delicioso choripan #vegano de vegetal de soya estilo cajún, con chimichurri, cebollas rojas encurtidas y tomates verdes asados, acompañado de 180 gr de papas a la francesa y una refrescante costeñita por solo $20,000* . Info Adicional: Cobertura entre la calle 6 a 116 y de los cerros a la carrera 60. *El valor no incluye el domicilio. Valor domicilio: $5000. Método de pago: efectivo, código QR bancolombia, transferencia. Horario: 12m a 7:30pm Domicilios propios: WhatsApp 3123491019 o a la línea 3227160 . . . #DistritoCH #DCHFest #Chapinero #festival #bogota #bogotá #colombia #festivalgastronomico #cocinaparatodos #cocinalocal #artesanal #cocinacolombiana #gastronomia #foodporn #restaurantesbogota #comelocal #loves_bogota #veganlife #comidavegana #vegetarian