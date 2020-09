Buscalibre, la librería que tiene más de cinco millones de libros

Juan José Daza, “country mánager”de la marca en el país, cuenta acerca del proceso de incursión en el mercado colombiano, las estrategias que usaron para fomentar la compra de libros por internet y que durante la cuarentena triplicaron sus ventas.

Buscalibre es una tienda virtual que comercializa libros físicos que llegan al lugar que el cliente determine, además da la posibilidad de comprar libros que no están disponibles en Colombia. Está en países como Chile, México, Perú y Colombia, entre otros. También tienen una bodega nacional con más de 6.000 títulos, con envío en un día a su destinatario. Juan José Daza, country manager de la marca en el país, en entrevista con El Espectador habla de su proceso para incursionar en el mercado de libros en Colombia.

¿Cuál es la propuesta que trae Buscalibre?

Buscalibre es una librería por internet que vende libros físicos y que los envía directamente hasta el domicilio que el cliente ponga; ese servicio es completamente gratis. Adicionalmente, presenta la opción del servicio que se llama Te Traemos, que es en asocio con una empresa de Estados Unidos para traer productos que venden en Amazon o eBay, entre otras.

¿Cómo ha sido el proceso de incursión en el mercado colombiano?

En los primeros años estuvimos trabajando directamente con los proveedores y editoriales; en ese momento empezamos un poco pequeños. Igualmente, en el país había un sistema muy tradicional en la compra de libros y casi no usaban las compras por internet, debido a que a las personas les gustaba ir a las librerías físicas para adquirirlo. Arrancamos a finales de 2012 y principios de 2013 fortaleciendo la red de proveedores que tenemos en varios países. Luego de unos tres años fuimos tomando más fuerza y desde 2018 hemos tenido un mayor crecimiento. Y estamos en el top tres de venta de libros en el territorio nacional.

¿Qué estrategias usaron para promover la compra de libros por internet?

El reto más grande es decirle a la gente que compre por internet desde un libro hasta unos zapatos. Hace unos tres años había una barrera grande con las compras online, por eso nos enfocamos en darle confianza al cliente e invertir mucho en marketing para que nos conocieran y, a medida que compraban, ganarnos esa confianza. Trabajamos en dos líneas: la primera, destacarnos como la librería más grande de Latinoamérica: manejamos más de cinco millones de libros, cuando en una librería física pueden tener 50.000 libros; empezamos a potenciar ese diferencial, y la segunda fue facilitar y dar más confianza con el servicio de domicilio gratis.

¿Cuál es la diferencia del servicio que ofrecen con el de las librerías tradicionales?

La primera variable para destacar es que tenemos cien veces más oferta de títulos que la librería física más grande del país. Segundo, la rapidez de envío, ya que contamos con servicio de envío en un día, mientras en otras opciones están tardando entre dos a cuatro días. También la atención al cliente, para lo que tenemos un sistema de autogestión.

¿El servicio de entregas llega a las zonas rurales del país?

Abarcamos casi el 100 % de Colombia. Hacemos nuestros envíos en su gran mayoría con Servientrega, que tiene una cobertura bastante amplia en el territorio nacional. Llegamos a zonas rurales y vamos a ciudades pequeñas que no son usuales a la hora de comprar por internet, como es el caso de Leticia o San Andrés. Tenemos un área de cobertura bastante amplia. En algunos casos nos han escrito diciendo que somos la librería del pueblo, porque hay muchas zonas en las que no hay librerías, entonces deben desplazarse a una ciudad intermedia para poder adquirir los libros; cosa que no tiene sentido.

¿Por qué deciden incursionar en el mercado colombiano?

En 2012 se hizo un análisis de la penetración del internet y su crecimiento. Así como las proyecciones que había en cuanto a lectura. En ese momento ya estábamos en Chile, México, Argentina y España, países que tienen índices de lectura bastante altos, y digamos que Colombia tenía una proyección de crecimiento significativa, por eso tomamos la decisión de abrir acá.

¿Cree que los índices de lectura aumentarán en el país?

Al colombiano no es que no le guste leer, sino que no se le han dado las facilidades para hacerlo. En esta nación tenemos muchas personas que están geográficamente apartadas, en donde hay dificultad para que lleguen los libros. Nosotros tenemos el propósito de poder impulsar la lectura y que pronto pasemos a índices de 3,5 libros por año, que sería muy bueno.

¿La pandemia les afectó el mercado o los potenció?

Tuvimos temor, como todas las personas en Colombia. La empresa triplicó ventas de un mes a otro. Fue un escenario ideal, ya que la gente tenía que buscar un medio de distracción en casa y encontró en los libros esa opción.

¿Cuáles son los libros que más compran los colombianos?

"El doctor Carlos Jaramillo tiene dos libros: El milagro metabólico y El milagro antiestrés son de los más vendidos. También está Cartas a Antonia, de Alfredo Molano Bravo, Sí, sí es contigo, de Calle y Poché, es el que más se ha vendido en Buscalibre en Colombia. Y los géneros que más demanda tienen son todos los de literatura y bienestar; sin embargo, los libros de los influenciadores tienen bastante acogida.

Es de destacar que estos libros no necesariamente están en una categoría particular, porque no todos hablan de lo mismo, algunos escriben de experiencias personales, otros son novelas; es decir, no hay un género particular, pero cada vez están tomando más fuerza como escritores, enfocados en el mercado de los jóvenes. Además, tenemos el servicio de compra de productos desde Estados Unidos, que incluimos, porque muchas personas preguntaban para traer juguetes, camisetas y otros productos. Eso nos llevó a ampliarnos a esa opción, que ha gustado mucho en el país.