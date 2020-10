Cepillarse los dientes también salva vidas

En el Día Nacional del Cepillado el objetivo es generar conciencia en grandes y chicos para que cuiden su salud oral a través de un buen cepillado dental y adecuados hábitos alimenticios.

La pandemia ocasionada por el coronavirus no solo ha impactado de una forma negativa en la economía, la educación y la salud, sino que empieza a develar un importante tema y apenas si se prevén las consecuencias: la salud dental de los colombianos, que antes de la pandemia ya tenía sus retos, pero que, por causa del miedo y la inasistencia al odontólogo en el periodo de las cuarentenas estrictas, y aún con esta apertura, “hay procesos que pasaron de ser prioritarios a urgencias porque no se pudo dar continuidad y se agravaron”, dice Maria Fernanda Atuesta, presidente de la Federación Odontológica Colombiana, quien además señala que el tema de la prevención quedó a un lado.

Entonces sin la visita al odontólogo, sin la prevención y la continuidad de los tratamientos odontológicos se le suma un agravante que es el miedo a contagiarse con el coronavirus. Y es que, aunque, los profesionales de la salud no cerraron del todo, ellos también tenían ese temor a contagiarse, razón por la cuál hasta que no tuvieron los protocolos estrictos de bioseguridad no atendieron a sus pacientes. Pero al tener todo en regla y minimizar los riesgos de contagio “lo que hemos visto es que las personas no quieren ir al odontólogo y tienen un mayor miedo y esto es terrible porque, debemos dejar claro que con la visita al odontólogo no solo se ven los dientes, sino que el profesional puede identificar hasta un cáncer oral” dice Francisco Pereira, docente de la Universidad El Bosque.

Y es que la salud oral, además, comparte riesgos comunes con enfermedades crónicas no trasmisibles como la diabetes y 100 enfermedades más en las cuales el tema dental tiene injerencia. Por ello, es determinante que cada persona, padre de familia, cuidador, niños y jóvenes creen esa conciencia de la importancia de una buena salud oral que afecta la salud en general y más en este tiempo de pandemia cuando se ha hecho énfasis en la formación de hábitos como el lavado de manos, el uso de la mascarilla facial y el distanciamiento social, se le debe sumar esos buenos hábitos del cepillado de dientes, el uso de enjuague bucal y el hilo dental que “contribuye a bajar la carga viral de la pandemia y cuidar la salud cuando más lo necesitamos”, enfatiza Maria Fernanda Atuesta.

Por eso, hoy en el marco del Día Nacional de Cepillado, que llega su quinta versión y se adapta para celebrarse en un gran evento virtual que busca promover el mensaje de ‘No a la caries’, que es la primera enfermedad dental en los colombianos y la puerta a más patologías, el llamado es para que grandes y chicos se unan a la conexión virtual en la que participarán Instituciones Educativas de Colombia y países vecinos, en un gran evento de promoción del cepillado dental y concientización de su importancia, aprovechando las plataformas digitales para llegar directamente a los hogares y celebrar hoy a las 5:00 p.m en la página oficial.

En la anterior versión, conmemorada en el 2019, participaron cerca de un millón de niños y niñas de primaria de 3.486 instituciones educativas. Este año la iniciativa busca llegar a miles de colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos de manera virtual, con un evento live gratuito, superando así el reto que impone el aislamiento y el distanciamiento social selectivo. El evento contará con la presencia de la cantante Fanny Lu, quien guiará a los participantes en divertidas actividades de aprendizaje y motivación del cepillado dental.

Adicionalmente, previo al encuentro virtual, el programa ‘Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes’ de Colgate, junto a sus aliados en esta conmemoración: la Alianza por un Futuro Libre de Caries, la Federación Odontológica Colombiana y entidades del sector público y privado, entrarán a los hogares colombianos a través de la entrega de 350.000 kits de cuidado oral de la mano de ASOCAPITALES y Federación Nacional de Departamentos, liderado por las gestoras sociales, y el apoyo de agentes educativos del ICBF. Por otro lado, importantes fundaciones sociales participarán en la entrega de elementos de salud oral para niños y niñas.

Pero cuál es la importancia del cepillado y por qué ese énfasis en el tema y hacerlo de una forma correcta, en palabras del docente Francisco Pereira “con el cepillado se remueve de una forma mecánica los residuos de alimentos y bacterias que quedan en la boca y las que son responsables de generar enfermedades que en escenarios complejos pueden llevar a la pérdida de piezas dentales y enfermedad de alta gravedad. Por eso hacer de esto un hábito divertido es tarea de todos y es ver además esa salud oral de una forma integral”.

Integralidad en la que los buenos hábitos alimenticios son clave por eso, el consumo de frutas, verduras, una dieta rica en fibra y la disminución de alimentos altos en azúcares, y más ahora que se viene la celebración el Día de los Niños, impactan en esa salud bucal y en general la salud. Según Martin Vázquez medico endocrinólogo, “el alto consumo de alimentos procesados está aumentando la malnutrición y la obesidad en los niños, por eso, el llamado es a ser más creativos con esa forma de alimentarse y es fácil por ejemplo aprovechar las frutas de temporada, hacer preparaciones en casa con productos reales esos que salen directamente de la tierra y estar en casa es una oportunidad para mejorar la salud”.

En conclusión, mantener una buena salud oral es un trabajo que se debe hacer en equipo. “Unimos esfuerzos gremiales, públicos y privados, para sumarnos entorno a la promoción del cepillado dental y el uso del enjuague bucal como hábitos indispensables, prácticos y efectivos para una sonrisa saludable desde la primera infancia y durante toda la vida”, puntualiza María Fernanda Atuesta, presidente de la Federación Odontológica Colombiana.

Conmemoración del Día Nacional del Cepillado

Avanza con el firme propósito de innovar en la manera como llega a los niños y niñas en países andinos, pero conservando el mensaje de este hábito costo efectivo en la lucha por reducir las altas cifras de prevalencia de caries, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud entre el 60% y 90% de niños en etapa escolar las presenta y casi el 100% de los adultos a nivel mundial registra cavidades en sus dientes en alguna etapa de su vida.