¿Cómo acceder a un posgrado internacional?

¿Sabía que existen varias alternativas para aplicar a maestrías y doctorados en algunas de las mejores universidades del mundo? A continuación, encuentre información de utilidad, así como las recomendaciones de un académico de Nueva Zelanda a la hora de cursar estudios de postgrado.

Este año ha sido retador en muchos aspectos y ha sido prueba de la importancia que cobra el saber adaptarse a diferentes situaciones y a nuevas etapas. Esa ha sido una de las grandes enseñanzas del 2020 y con la cual hay que enfrentar la nueva década, que estará marcada por la vigente transformación digital, demandando profesionales competitivos, con habilidades actualizadas y creando nuevos puestos de trabajo.

Entonces, es crucial para los empleados mantenerse vigentes y desarrollar nuevos conocimientos, al igual que la experiencia, pues según datos del líder en soluciones de capital humano, ManpowerGroup, el 81% de los jóvenes en Latinoamérica reporta dificultades para encontrar trabajo, siendo la falta de experiencia, conocimientos técnicos e inglés las principales causas de este fenómeno.

Bajo este contexto, el aprendizaje continuo es una de las opciones que tienen al alcance las personas para hacerle frente a la nueva década. Realizar un postgrado, maestría o doctorado, ofrece beneficios importantes para las personas como, por ejemplo, ampliar conocimientos, dominio profundo sobre diferentes temas, habilidades de investigación, perfeccionamiento de la profesión, mayor nivel académico y más competitividad laboral a la hora de buscar trabajo, entre otros.

En ese sentido, las alternativas son diversas, por ejemplo, Nueva Zelanda es uno de los países que en los últimos años se ha enfocado en fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa. Se han firmado acuerdos para que ciudadanos colombianos puedan experimentar los beneficios del sistema de educación neozelandés.

“Extendemos nuestra invitación para que los ciudadanos sigan consultando las oportunidades que existen para complementar y fortalecer sus conocimientos en un país que sobresale por sus excelentes índices de calidad de vida e innovación, la promoción del libre pensamiento y ciudadanía global”, comenta Javiera Visedo, Directora de Educación de Education New Zealand para Chile y Colombia.

Auckland University of Technology, Massey University, University of Auckland, Victoria University of Wellington y University of Canterbury, hacen parte de las entidades educativas que ofrecen descuentos y becas de estudio en alianza con Colfuturo. A propósito de esto, la convocatoria para el programa Crédito Beca de la entidad colombiana, se abrirá el próximo 12 de enero de 2021, cerrará el 1 de marzo y entregará resultados el 13 de mayo. Y, aunque aún hay tiempo, es importante que los interesados se empiecen a preparar y conozcan los requisitos que deben cumplir:

● Ser colombiano.

● Tener un título de pregrado.

● Dominar un segundo idioma.

● Definir el programa de maestría o doctorado a realizar en el exterior: Se financian todas las áreas del conocimiento, programas de maestría y doctorado presenciales y de tiempo completo. El programa seleccionado debe durar mínimo un año académico o nueve meses.

● Escribir un ensayo: Se recomienda que la persona no lo firme y exprese sus ideas con claridad, pues se evaluará estructura, uso del lenguaje y argumentación. Es muy importante evitar errores de ortografía y puntuación, así como destacar logros académicos y profesionales.

● Consignar $50.000 antes del cierre de la convocatoria.

● Diligenciar el formulario en línea ingresando a www.colfuturo.org/convocatoria: Estará habilitado del 8 de enero al 29 de febrero de 2020 y el último plazo para enviar la solicitud es el 29 de febrero de 2020 a la media noche.

“Entrar a una universidad como Auckland University of Technology (AUT), brinda beneficios muy interesantes para los estudiantes de maestría y doctorado. Uno, por ejemplo, es el trabajo práctico que pueden desarrollar en el lapso final de su estudio, el 90% de los estudiantes de la universidad, tienen la posibilidad de trabajar en la industria. En el caso de los colombianos, les va muy bien, son personas competitivas, buenos trabajadores y algunos se han quedado laborando acá en Nueva Zelanda”, comenta Jairo Gutiérrez, director adjunto de la Escuela de ingeniería, informática y ciencias matemáticas en Auckland University of Technology (AUT).

Otro aspecto que destaca el académico sobre la educación internacional en el país oceanico, por ejemplo, son las políticas de apoyo para estudiantes de doctorado. El valor de un doctorado es el mismo tanto para estudiantes domésticos como internacionales y está alrededor de los 4.000 USD. “Hay una política muy marcada para incentivar el estudio de doctorado, por ejemplo, la pareja o cónyuge del estudiante obtiene un permiso de trabajo, y los hijos pueden asistir a las escuelas públicas sin costo que acá que son muy buenas. De hecho, es un paquete muy interesante para quien quiera hacer un doctorado”, agrega Gutiérrez.

Finalmente, el gobierno de Nueva Zelanda, otros gobiernos, instituciones educativas y filántropos ofrecen muchas becas para estudiantes internacionales, incluidas las de doctorado y maestrías. Obtener este beneficio requiere una buena planificación. En la página de Education New Zealand se encuentran disponible información detallada sobre el país, las instituciones, las diferentes becas, requisitos y hasta herramientas para encontrar el postgrado perfecto.

A través del siguiente link se puede ingresar al sitio web: https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/#/module-24