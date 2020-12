¿Cómo convertirse en un influencer?

Una de las ventajas que tiene esta forma de publicidad es que esas personas llegan a la comunidad con mensajes mucho más efectivos, además ayudan con el incremento en las ventas para las marcas.

“Muchas personas creen que el Influencer Marketing es un recurso reciente o que nació en las redes sociales, pero sus orígenes se remontan hacia finales de 1800, cuando las grandes marcas empezaron a contratar celebridades para que formen parte de sus anuncios publicitarios. El concepto de Influencer Marketing es el mismo: utilizar personas influyentes para acercar mucho más la marca a las personas y, claro está, aumentar las ventas”, explicó Miguel Mejía, miembro de Crehana y profesor.

Y es que las redes sociales han revolucionado el mundo de las ventas de productos y servicios, ya que, según Forbes, el 85% de los usuarios confían en los contenidos de personas dedicadas al mundo del Influencer Marketing, y no en mismas marcas. Esto debido a que a través de videos y otras herramientas muestran cómo funcionan los productos, convirtiéndose en un referente para los futuros compradores.

Según Mejía, experto en el tema, para que las audiencias puedan llevar a cabo esta serie de acciones es necesario recurrir al marketing digital, junto con la creación de una estrategia que permita determinar el tipo de contenido o actividades que se harán, esto teniendo presente a los seguidores, red social y producto o servicio. “El influencer marketing va en constante crecimiento. Se trata de un recurso que actualmente es fundamental en toda estrategia que tenga que ver con un plan de marketing digital”, agregó.

Es de resaltar que Fluvip es una firma de marketing, que se encuentra en 14 países del mundo, y en un estudio indicó que un influencer con más de 500.000 seguidores puede llegar a ganar 5.000 dólares por publicación patrocinada, con contenidos de alta calidad y buena interacción con el público.

“Gracias a las redes sociales las personas se han sumergido en un nuevo medio de comunicación. Cualquier persona con acceso a un smartphone tiene la capacidad de ser un nuevo vocero. Por eso, las marcas se están apoyando en estos personajes, para hacer llegar sus mensajes de manera más efectiva”, manifestó Gerardo Sordo, profesor de Crehana y experto en marketing digital.

Entre las ventajas que tiene esta forma de publicidad se encuentra que esas personas llegan a la comunidad con más mensajes y son mucho más efectivos. Es de destacar que, los presupuestos destinados al marketing son limitados, por lo que, una estrategia de ese tipo puede representar una gran ventaja financiera para las marcas, ya que tendrán un aumento en ventas.

El estudio de Influencer Marketing Hub evidencia que, por cada US$ 1.00 invertido en una estrategia de influencer marketing, existe un retorno de US$ 5.00. Además, con la pandemia las compañías invirtieron más en recursos para el marketing de influencers.

“Un influencer exitoso no solo cultiva y lidera a su comunidad, también gestiona sus ingresos como cualquier otro profesional del entretenimiento. Empecé a ser youtuber desde hace más de 10 años y en ese tiempo he aprendido todos los trucos para convertir mis redes en un negocio. Mi contenido es de maquillaje, moda, experiencias únicas me han permitido colaborar con marcas como Coca Cola, Cyzone y más”, contó Matu Garcés, influencer.

Debido a que este nuevo rol en mercado publicitario y de ventas ha tomado mucha fuerza, existen varios cursos que enseñan las herramientas básicas para ser un buen influencer y tener éxito, ese es el caso del curso de Crehana: ‘Conviértete en Influencer: Vive de las redes sociales’, en el que conceptualizarán, planificarán y producirán contenido, y luego lo integrarán a una estrategia de difusión para cada canal según la marca personal.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer cómo funciona la vida de un influencer, liderar una comunidad y representar una marca, cómo ganar y gestionar el dinero. Lo único que necesitan es una idea para el canal y un equipo de grabación.

A propósito, El Espectador y Crehana traen el curso ‘Conviértete en Influencer: Vive de las redes sociales’, para los suscriptores, que tiene como objetivo que quienes ingresen se conviertan en expertos y tengan todas las herramientas para tener reconocimiento y alcanzar seguidores.

