¿Cómo cuidar el contorno de los ojos adecuadamente?

Alexandra Rada, experta en temas de belleza y salud, brinda algunas recomendaciones para disminuir las arrugas en esa parte del rostro, así como recetas fáciles que ayudan a reducir las ojeras y las bolsas y promueven el crecimiento de cejas y pestañas.

Debido a la pandemia debemos usar tapabocas, ese accesorio se ha convertido en parte del atuendo diario, además de la nueva normalidad en la que se vive, por eso es importante conocer cómo cuidarnos el contorno de los ojos. “Debemos entender que la piel del contorno es cinco veces más delgada que la del resto de la cara, además tiene menor producción de fibras de colágeno. Y su función principal es proteger al ojo y parpadear en múltiples ocasiones, por lo que la piel envejece más rápido”, explicó Alexandra Rada, médico cirujano de la Universidad Libre del Valle y especialista en obesidad.

Según Rada uno de los errores más comunes a la hora de cuidar el contorno de los ojos es no entender que la piel de esa zona es totalmente diferente a la del resto de la cara. Además, de utilizar la crema hidratante, no desmaquillar correctamente, usar demasiada fuerza al desmaquillar o aplicar las cremas que no son adecuadas para esa parte del rostro.

Para cuidar el contorno de ojos de forma natural es importante utilizar ingredientes activos como colágeno, elastina y vitamina E. “Lo ideal es agregar cada noche un ingrediente al contorno de ojos para enriquecerlo, aplicar con el cuarto dedo, que tiene menos fuerza, y dando golpecitos suaves, sin restregar, se debe nutrir tanto el párpado inferior como superior”, indicó Rada.

Esa parte es muy propensa a que salgan arrugas, ya que el músculo es el responsable de ocasionar el movimiento palpebral y teniendo en cuenta, que, con el parpadeo, se protege el ojo, el exceso de actividad va marcando las líneas de expresión que se conocen como pata de gallina.

Al comienzo son finas, casi imperceptibles, pero cuando el movimiento continúa, las arrugas se van pronunciando cada vez más. En los casos en que sin hacer algún tipo de expresión se vean con facilidad se deben tomar acciones para evitar que sean más profundas.

“Cuando hablamos de que el músculo es el responsable del movimiento, por lo tanto, de la formación de arrugas alrededor de los ojos, la única forma adecuada y con resultados espectaculares, es la aplicación de toxina botulinica, ya que paraliza temporalmente el músculo, evitando que se sigan acentuando las arrugas. Una vez bloqueado, es más fácil reparar las arrugas que estaban marcadas”, dijo Rada, experta en temas de belleza y salud.

Alexandra Rada recomienda algunas mascarillas para cuidar adecuadamente el contorno de los ojos:

Tratamiento de contorno de ojos con vitamina C

Ingredientes:

Frasco de vidrio oscuro con gotero

30ml de agua de rosas

1 cucharadita de vitamina C en polvo

1 cucharadita gel Aloe Vera

1 cucharada de glicerina

Se mezcla la vitamina C con el agua de rosas (lo ideal es que se encuentre tibia para que se mezclen bien). Agregar la glicerina y el áloe vera, unirlas y guardar en el frasco. Se debe aplicar únicamente en las noches, debido a que la vitamina C al no tener conservantes, de día puede manchar la piel.

Es de destacar que, con este serum se hace una receta para las Patas de Gallo. Es necesario tener la piel limpia. Se debe aplicar el suero en el contorno de ojos incluyendo párpado superior e inferior, pero haciendo especial énfasis en las líneas de expresión. Es recomendable usar el cuarto dedo, en el que se suele tener menos fuerza.

Después con unas tiras de cinta anti aislante (negra, para cables) se estira la arruga, poniéndola en posición perpendicular a la arruga, se deja actuar por 20 minutos, se quita, pero se requiere dejar el suero y en las mañanas lavar bien la cara.

Para las bolsas de ojos:

Ingredientes:

Manteca de Karite (30 gramos)

Aceite de Argán (20 gotas)

Derretir a baño maría la manteca de karite y agregar 20 gotas de aceite de argán. Aplicar al menos cuatro veces al día. Importante, si la bolsa es por flacidez exagerada, no tendremos corrección de la misma, debido a que el tratamiento sería quirúrgico.

Receta para las ojeras:

Ingredientes:

Serum de Vitamina C

Colágeno en gotas (20)

Ácido Hialurónico (20 gotas)

Vitamina E (20gotas)

Al serum, que se mencionó anteriormente se le agrega estos ingredientes activos, consiguiendo mayor producción de colágeno (firmeza), además de retener más agua, evitando la deshidratación con el ácido Hialurónico y antioxidante que da la Vitamina E.

Receta casera para crecimiento de cejas y pestañas

Aplicar con un copito aceite de ricino en las cejas y la raíz de las pestañas. Para obtener resultados debe aplicarse diariamente. El aceite de ricino, también es excelente para el pelo.

