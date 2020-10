¿Cómo organizar espacios y lograr que permanezcan en el tiempo?

Sentirse cómodo en casa y en los diversos espacios es ideal para tener claridad mental, tranquilidad y, además, ayuda a renovar energías y reinventar los lugares. Luz Marly Lopera, organizadora profesional de espacios, habló de los beneficios y de los pasos a tener en cuenta para deshacerse de lo que no se necesita.

“Usualmente se ponen demasiadas excusas a la hora de emprender un proceso de organización. Y se quisiera que existiera magia para que quedara todo en su lugar, pero así no funciona”, explicó Luz Marly Lopera, organizadora profesional de espacios, certificada por la academia Claudia Torre de México y profesora en Making People.

Y es que organizar los lugares en los que se habita con frecuencia es ideal para mantener claridad mental, renovar energías y hasta reinventar, pero las excusas siempre están presentes para dar el paso, por ejemplo, decir que “no tengo tiempo, yo nací desordenada, en mi casa no me enseñaron, no tengo vitalidad para hacerlo”. Es de destacar que el orden es un hábito que se puede aprender, solo se necesita querer hacerlo. Algunos de los beneficios que tiene según Lopera son:

Claridad mental

Es increíble la cantidad de tiempo que se pierde cada día buscando objetos como las llaves, el celular y muchos otros. Organizar devolverá el control sobre el espacio y las cosas, al no tener que estar buscándolas siempre.

Despeja de cosas innecesarias del espacio físico

Muchas veces se tiene demasiado ruido visual, hay tantas cosas en casa que solo verlas causa angustia, por eso, cuando solo tiene lo que ama, usa, necesita y genera felicidad, logra despejar los espacios y la mente.

Facilita la limpieza

Imaginarse teniendo que levantar 20 porcelanas pequeñas para limpiarlas o una serie de objetos que tiene y que, peor aún, no emocionan. Entre más cosas posea, más tendrá que limpiar. Tener solo lo que necesita, además de un lugar adecuado para cada uno de los objetos, hará que el proceso de limpieza sea mucho más fácil.

Ahorra dinero

Porque cuando realiza un proceso de organización consciente, se dará cuenta de la cantidad de cosas que posee y aprenderá a tomar decisiones más acertadas al momento de comprar.

Tiempo Libre

Aproveche el tiempo y no lo gaste limpiando y organizando. Cuando organiza de manera consciente solo tendrá que hacer mantenimiento y esto dará tiempo para el disfrute real. Para ello es necesario crear rutinas y rituales de organización que faciliten el trabajo y que involucren a todos los miembros del hogar.

“Cuando realiza un proceso de organización con método logra que la mente se enfoque en el objetivo que se propuso antes de empezar y va a servir de guía para que no desfallezca en el intento. Esta metodología es muy intuitiva y cuando se sigue de manera consciente, se crea un sistema de organización acorde al estilo de vida, que permanecerá en el tiempo”, explicó Lopera.

Es necesario seleccionar el lugar, identificar la zona del problema, sacar todo lo que no permite visualizar la cantidad de cosas que se tiene, aprovechar para hacer limpieza. También se debe crear categorías, por ejemplo, blusas, zapatos, accesorios, después definir el destino de lo que se quiere sacar, entre las opciones están: vender, donar, reciclar, o desechar en la basura.

Asimismo, se puede visualizar la zona en la que ubicará los objetos, en este punto la creatividad juega un papel muy relevante, ya que cajas o recipientes podrían ser de gran utilidad. Por último, crear un plan de mantenimiento para cada zona del hogar y hacer una lista de proyectos pendientes.

