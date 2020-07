El autocuidado está relacionado con las acciones que se realizan a diario para aumentar el bienestar y prevenir la aparición de algunas enfermedades. Consciencia y prevención para salvar vidas es el llamado.

Por estos días, en el marco de la pandemia generada por el coronavirus, una de las palabras e ideas que toman fuerza es el autocuidado como una herramienta para proteger la vida de una forma individual y colectiva. Las campañas como “Salvar vidas está en tus manos”, “Cuidémonos hoy para encontrarnos pronto”, o “Quédate en casa”, son el mejor ejemplo de autocuidado en esta pandemia que no solo se deben realizar en medio de una crisis, sino que es una forma de vida que se debería aplicar en la cotidianidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica”. El autocuidado tiene varios pilares, por mencionar algunos está el de higiene que hace énfasis en el lavado de manos y el cuidado personal, una sana alimentación la cual incluye consumo frecuente de frutas y verduras.

Estos pilares, no solo son físicos, sino que trascienden a la salud mental y espiritual y es importante mantenerlos en equilibrio y más ahora en tiempos de aislamiento en el cual “se puede sentir angustia, desespero, temor e incluso falta de sentido de vida”, dice la psicóloga clínica Carmen Elvira Navia Arroyo, quien además, hace énfasis en que aunque sea un tiempo de crisis las personas deben, en el marco de ese autocuidado, reenfocarse, plasmar nuevos proyectos de vida y no desistir de los que ya tenían, porque una de las situaciones que ha observado en consulta es que las personas sienten que al detenerse todo se desaniman para no seguir. “Eso no puede suceder. Si bien estamos en una emergencia esto va a pasar y las personas deben tener un ancla a ese futuro”.

Por eso, en ese autocuidado y como una forma de proteger la vida y seguir soñando, se debe estar pendiente de esas acciones sencillas como mantener las rutinas para arreglarse como si se fuera a salir, si las mujeres acostumbraban a maquillarse seguir haciéndolo, o los hombres estar perfumados no perder esas rutinas, porque son hábitos que se han descuidado. Puede parecer un tema pasajero pero el autocuidado también impacta en una sana autoestima, en mantener relaciones y en apoyar a otros que quizás por las circunstancias no tienen ánimo de nada.

Ese autocuidado se traslada, además, a la salud mental que durante el aislamiento obligatorio tuvo un fuerte impacto por los cambios abruptos y el manejo de las emociones. Por ello, mantener las relaciones familiares, comunicación con amigos y fortalecer esas redes de apoyo es “determinante para enfrentar momentos de tristeza, enojo e incluso de felicidad y poder seguir adelante”, dice Jimena Fajardo coach y entrenadora de equipos de alto desempeño. Las relaciones laborales, son otras que hacen del autocuidado un pilar en el proceso, porque es pensar de una forma colectiva en escenarios tan sencillos como cumplir con los roles de cada uno en el equipo y así movilizarse a esas metas comunes.

Otro de los aspectos es la parte espiritual. En medio de la crisis se debe mantener ese equilibrio, en el que las personas puedan tener sus tiempos de reflexión y así reencontrarse con ellos mismos, despejar sus dudas y enfocarse en esos objetivos de vida que trascienden en el tiempo. Hoy que se conmemora el Día Mundial del Autocuidado el llamado es “para que las personas desde acciones pequeñas y conscientes puedan cuidar de su salud, identificar entornos de riesgo y los eviten como por ejemplo conducir en estado de embriaguez, mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio regular, tomar decisiones informadas sobre diferentes aspectos de la vida”, dice Carlos Fernández Newball, médico y experto en temas de autocuidado y asesor de Bayer, quien además habla de temas de automedicación y auto prescripción como graves problemas que se dan en la salud pública.

¿En qué se relaciona la automedicación y la auto prescripción con el autocuidado?

Según Fernández “El autocuidado está relacionado con las acciones que se realizan a diario para aumentar el bienestar y prevenir la aparición de algunos padecimientos, ya sea a través de la implementación de hábitos de vida saludable o tomando decisiones informadas sobre el uso de medicamentos de venta libre, que permiten la adopción de tratamientos con seguridad, calidad y eficacia comprobadas, para atender los síntomas y dolencias menores ya diagnosticadas o conocidas, como dolores de cabeza, resfriados y dolor de espalda, o como una herramienta para reducir el riesgo de enfermedades, como es el caso de las vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, es importante que los ciudadanos comprendan las diferencias que existen entre automedicarse y autoprescribirse, debido a que esta última práctica se refiere a la manipulación indebida de medicamentos que solo pueden ser adquiridos bajo receta médica y cuyo uso puede tener consecuencias importantes para la salud, si no son prescritas por un especialista.

A continuación, algunos tips para mantener un equilibrio en la parte física, mental y emocional.

Cuidado de la piel

El cuidado de la piel, la limpieza e hidratación hacen parte de la rutina de belleza diaria, sin embargo, no siempre está el tiempo para dedicarse a cuidar la piel de cara, cuello y manos. Por eso, es clave entender cada aspecto de la piel para tener el cuidado pertinente requieren cuidados adecuados para cada tipo, color y textura de piel.

Diana Ibarra, Gerente de Educación de Foreo para LATAM. da algunos consejos para tener una piel saludable primero, realizar una limpieza adecuada, luego mantener la hidratación, y tener un cuidado preventivo con el uso de bloqueadores o pantallas solares de alto factor, con el cual se garantice la protección de los rayos del sol.

Ejercicio en casa

Ibeth Carvajal, entrenadora y líder técnica de Bodytech, da algunos consejos para mantenerse en forma y escapar de la rutina.

-Escoger el lugar con la mejor iluminación y ventilación del hogar, mantener el horario de entrenamiento que seguían con anterioridad, llevar una alimentación balanceada, siempre hidratarse antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento, usar ropa deportiva, mantener una ventilación adecuada del hogar.

-Siempre se deben hacer ejercicios de calentamiento durante 5 o 10 minutos, es importante realizar entrenamiento cardiovascular como trote en el puesto, subir y bajar escaleras, saltos, si no hay ninguna condición en la rodilla que la prohíba, o usar alguna máquina como elíptica, caminadora o bicicleta estática. Igualmente, entrenamiento de fuerza al menos dos veces a la semana, con ejercicios que involucren grandes grupos musculares grandes como sentadillas, flexiones de brazo y planchas. Al finalizar es necesario realizar estiramientos con una duración de al menos 20 segundos de los músculos que trabajados en la sesión.

-Aunque una cantidad considerable de ejercicios pueden hacerse sin ningún tipo de implemento, en el hogar se puede usar el inmobiliario como sillas y sofás. Adicionalmente almohadas, cojines, botellas llenas de agua y hasta libros pueden ser usados como soportes y pesos para los ejercicios. Algunos ejercicios derivados del pilates necesitan un palo, como el de la escoba, o una cuerda que puede ser la de colgar la ropa. Sólo se requiere una adecuada asesoría para poder usarlos de manera segura.

Salud mental

“Tener espacios para compartir con los amigos y familiares con la ayuda de la tecnología. Enfocarse en temas que le gusten como la música, el arte, la lectura o los temas que los apasione a cada uno. Además, soñar, plantearse nuevas metas, pero lo más importante es no perder ese propósito de vida que en este momento se ve interrumpido Todo siempre pasa”, dice Carmen Elvira Navia, psicóloga clínica de la Universidad Nacional.