‘Cuéntame al oído’, una iniciativa que acerca a la lectura y va más allá de internet

Usted puede llenar un formulario y contar allí cuál es el género que más le gusta. Acto seguido, una locutora tomará su pedido y lo llamará al teléfono, leerá el texto y buscará que usted viaje con ella gracias al mundo de la literatura y, por supuesto, de la tecnología. Crónica, romance, terror, mitos, leyendas, ficción e historia a la vuelta de una llamada telefónica.

Sonó el teléfono a eso de las 5:30 de tarde. Emocionada, Sandra Quintero contestó y una voz dulce, tranquilizadora y muy familiar, le dijo: “le voy a narrar una historia para que su imaginación vuele”. Mientras tanto, al otro lado de la bocina se encontraba Alexandra Lozada, que se desempeña como locutora. Ella sería la encargada de darle un tiempo de esparcimiento, lectura e imaginación a Quintero.

“¡Qué hermoso día! He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba, delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Adoro esta región, y me gusta vivir aquí porque he echado raíces aquí, esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos, esas raíces que lo unen a lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo”, así inició la narración de El Horla, de Guy de Maupassant. Un relato corto de terror, publicado originalmente el 23 de octubre de 1882.

Este texto hace parte de la colección de ‘Libro al Viento’, un programa de fomento a la lectura que busca transformar las canales y lugares habituales de circulación del libro y la literatura. Se trata de salir al encuentro de posibles lectores en espacios no convencionales como parques, transporte público, salas de espera, plazas de mercado, centros penitenciarios, hospitales, entre otros.

Dentro de esa iniciativa y a raíz de la cuarentena, producto de la pandemia de Covid-19, se comenzó con la iniciativa ‘Cuéntame al oído’ y cuya dinámica consiste en llamar vía telefónica a quienes se inscriban, para leerles un cuento o narrarles un poema de su temática preferida. “Ha sido una gran compañía en medio de la cuarentena. Algunos han llorado inconsolablemente en medio de la narración”, contó Lozada, quien ha sido la encargada de llevar un poco de literatura y entretenimiento a más de 3.000 personas.

Es de destacar, que con esta iniciativa muchas personas que se encuentran viviendo a miles de kilómetros del país, han encontrado parte de su hogar y su identidad en los diversos cuentos y poemas que Lozada lee en la actividad, ya que se han podido conectar colombianos que están en Australia y España. También en zonas como Arauca, Duitama, Manizales y Medellín.

Lozada contó que ha sido inevitable no involucrarse con cada uno de los inscritos y que ya reconoce la voz de algunos que han participado varias veces. “Estoy siempre esperando la llamada de la narradora, ya que es como si la conociera personalmente. Me desconecta de la cotidianidad y ayuda, a quienes tienen heridos el cuerpo y el alma”, relató Quintero, una de las participantes.

No solo para Quintero y los demás participantes ha sido una experiencia gratificante, sino también para la narradora, ya que la ha hecho consciente del poder que tienen las palabras en las emociones humanas, y de cómo estas pueden acompañar a las personas de una forma tan íntima y respetuosa a la vez. Cuando abre un cuento o ubica la primera línea de un poema, se mete de lleno en esas historias.

Por su parte, este tipo de actividades son muy buenas para la salud mental y manejo de las emociones en estos tiempos de incertidumbre. Carlos Humberto Vélez Ocampo, docente del posgrado de psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, explicó que “mantener los elementos necesarios para aprovechar ese tiempo en casa, haciendo actividades importantes y manteniendo contacto con sus seres queridos, todo con el objetivo de mantener una buena salud mental, por lo que se puede considerar el uso del teléfono celular, libros, instrumentos musicales, computador portátil, juegos individuales, películas y más, para entretenerse”.

‘Cuéntame al oído’ ha significado ese encuentro íntimo y humano para decenas de personas que han expresado su gratitud con la experiencia vivida. En especial, para quienes no tienen contacto con la oferta cultural que encuentran en internet, bien sea por la falta de relación con esta tecnología o porque no tienen acceso a la red.

“Es una iniciativa única para este momento, ya que descentraliza la oferta que había estado concentrándose en los medios digitales”, comentó Mauricio Galeano, Subdirector de Equipamientos Culturales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), quien tiene a su cargo los escenarios públicos de Bogotá, incluyendo la Sala Gaitán, encargados de la actividad.

Ahora esa iniciativa que estaba abierta para todo el público, estará disponible del 1 al 30 de noviembre de manera exclusiva para los miembros del Círculo de Experiencias (suscriptores Prémium, Súper Prémium y de la versión impresa), esto gracias a una alianza entre El Espectador e Idartes. Los participantes pueden elegir el día y la hora de la llamada, entre los turnos que están disponibles, y los géneros literarios que quieren escuchar. Hay crónica, romance, terror, mitos y leyendas e historia. Los interesados deberán inscribirse, ingresando en https://bit.ly/380I0jJ.

