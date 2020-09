Darío Jaramillo y Nicolás Montero hablarán de poesía y teatro en ‘Encuentro en las tablas’

Este 28 de septiembre en un evento exclusivo para suscriptores de El Espectador, que iniciará a las 7:00 p.m., nuestros lectores podrán tener una charla con el autor de Poesía selecta, que contiene una recopilación de 150 poemas.

El escritor Darío Jaramillo estará este 28 de septiembre en el ‘Encuentro en las tablas', que es un evento privado y exclusivo para suscriptores de El Espectador, que iniciará a las 7:00 p.m., en el que hablará de su libro Poesía selecta. Además, participará Fernando Araujo, escritor y editor de la sección de Cultura de este medio de comunicación.

También estará Nicolás Montero, actor colombiano de teatro y televisión, actual secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, quien es amante de la poesía y, que conversará acerca del teatro y la relación que tiene con este género literario. Durante la charla los asistentes tendrán la oportunidad de hacerle preguntas al escritor y al actor, luego de un encuentro general.

El diálogo no solo se centrará en la más reciente obra del autor, sino que se profundizará en temas como: conjunción entre poesía y teatro, la poesía en tiempos de crisis, el teatro y su afectación en estos tiempos, los inicios poéticos de Jaramillo y de Montero en el Teatro.

Además, se abordará un poco acerca de Poesía selecta, el más reciente libro de Jaramillo, que destaca por la renovación formal de las temáticas del amor, del sentimiento y la intimidad, y en la que el silencio, la música y el tiempo son los temas centrales.

Este libro tiene una selección de más de 150 poemas realizada por el propio autor que incluye lo mejor de su obra, desde Historias (1974), hasta El cuerpo y otra cosa (2017), libro que le hizo merecedor del Premio Nacional de Poesía 2017 que otorga el Ministerio de Cultura de Colombia, así como algunos poemas inéditos. El jurado lo eligió porque “aborda eso que es siempre apenas decible sobre el cuerpo, el erotismo, el alma, la muerte, la herida existencial, para celebrarlo con un tono elegíaco”.

El mismo Darío Jaramillo lo relató: “Incluí primero los poemas más conocidos. Leí dos veces todos los libros. Esas lecturas fueron con varios meses de intervalo. En cada ocasión hice una escogencia. En el libro están los poemas que seleccioné las dos veces. Luego tuve dos lectores, amigos míos, que metieron cosas”.

Es de destacar que el autor es considerado uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX, además de haber renovado la poesía amorosa. Comenzó a escribir poesía irónica e intelectual, pero con los años se volvió intimista y se despojó de las metáforas.

“Si no siento necesidad de escribir, no escribo. Cuando escribo, lo hago a mano. Pasan muchos meses entre el primer borrador y la transcripción de los textos a un archivo de computador. No transcribo todo lo que escribo. Corrijo y corrijo y vuelvo a guardar. Nunca me pongo plazos. Escribo a solas, en silencio, en mi casa”, contó.

Al evento podrán acceder quienes sean miembros del Círculo de Experiencias (suscriptores digitales Premium, Súper Premium y de la edición impresa). Este evento es organizado por El Espectador, el Círculo de Experiencias, Teatro Nacional y Penguin Random House Grupo Editorial.

