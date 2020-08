Lina Cáceres presenta su más reciente libro con el cual busca dar herramientas para que las personas entiendan el modelo de negocio y puedan, además de crear contenidos de calidad, generar utilidades y ser competitivos a nivel mundial.

Con la transformación digital que se ha vivido en los últimos años, la industria del entretenimiento dio un giro de 180 grados que logró democratizar las carreras artísticas de personas que querían convertirse en cantantes, presentadores, actores, bailarines, entre otros, que antes dependían de los famosos cazatalentos o diferentes factores para cumplir sus sueños.

Pero esa realidad cambió con las plataformas digitales que hoy tienen una acogida en toda la población y las cuales han sido las responsables para generar impacto en comunidades específicas y así mismo generar utilidades a las personas que se han dedicado a capacitarse para estar en las plataformas y lograr sus objetivos.

Quienes trabajan en las plataformas digitales como youTube, Instagram o Facebook se les conoce como influenciadores y hay varias perspectivas y opiniones encontradas respecto a su trabajo y el impacto que generan. Pues para muchos, esos influenciadores son el eco de otras personas que únicamente viven para tener más likes y posicionarse en las primeras listas u otros que tienen objetivos más profundos como disminuir la pobreza, fortalecer culturas, trabajar por la niñez o causas ambientalistas.

Sin importar la causa que motive a las personas que trabajan en estas plataformas, “se debe tener claro qué no es un trabajo sin preparación, sino que requiere de disciplina, capacitación y creatividad”, dice Lina Cáceres, la autora del libro “Cómo triunfar en el mundo digital”, publicado por la editorial Grijalbo, el cual tiene como objetivo, a través de sus páginas, presentar cómo las plataformas digitales son un medio para que las personas puedan encontrar su propia voz y con ello dar mensajes que construyan y aporten a la transformación de las sociedades.

Además, romper imaginarios de que no se necesita capacitarse y que se puede hacer de cualquier manera productos en internet, que las producciones son más baratas en digital, que un video tiene que ser corto para que sea exitoso, que las colaboraciones se hacen por canje y no por pago, que la calidad no importa o que se debe usar Instagram porque es la red que “está de moda”. Son mitos que se tejen alrededor de las plataformas pero que cada una de ellas tiene necesidades y requerimientos diferentes.

“Es frecuente encontrarse con personas que creen que simplemente es subir contenidos y vivir por los likes, pero desconocen que detrás de esas plataformas y las personas que logran triunfar hay un modelo de negocio, excelencia en la producción y una idea clara”, destaca Lina Cáceres, unas de las emprendedoras digitales quien cuenta con casi 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las managers de talentos digitales más reconocidas en el mundo hispano.

Su conocimiento de medios tradicionales y digitales le ha dado la oportunidad de compartir su experiencia en varias de las más importantes conferencias y televisoras de la región, como Women in Media, FOMLA, FIAP, WebCongress, CNN en Español, Foro TV. En su trayectoria profesional Lina logró una exitosa carrera en el mundo de la televisión llegando a ser productora ejecutiva de eventos especiales de Caracol Televisión y posteriormente como productora general de la cadena Univisión en los Estados Unidos. Desde el 2012 empezó su trayectoria en el mundo digital como Productora General del canal NuEvon, uno de los primeros canales hispanos financiados por YouTube.

La experiencia recopilada es el insumo para la obra “Cómo triunfar en el mundo digital”, que en unos de sus capítulos menciona, por ejemplo, la autenticidad, una palabra que suena con frecuencia pero que pareciera pocos la aplican en sus contenidos.

En el libro se lee “muchos contenidos en redes nos parecen igualitos. Y sí, es verdad, con el tiempo las redes sociales han generado formatos de contenido que hacen que la gente pueda crear videos similares como los retos, los storytime, los tutoriales en YouTube o en Instagram, las fotos aspiracionales de Instagram o los videos experienciales de un minuto, entre otros. Pero la manera como edites ese video y lo personalices con las herramientas de edición es la que permitirá que tus contenidos tengan impregnada tu personalidad y si, a pesar de tener un formato generalizado, logras que la gente al verlo pueda reconocer que lo hiciste tú, te aseguro que tendrás el éxito garantizado”.

En la obra “Cómo triunfar en el mundo digital”, también se tratan temas de responsabilidad social, tips para conocer la comunidad a la que se quiere llegar, modelos de negocio y monetización y casos de éxito como el de Juan Pablo Jaramillo, Mario Ruiz, Calle y Poché o Sebastián Villalobos. “Esta obra más allá de generar ecos, lo que busca es que las personas puedan encontrar su voz y hacer un trabajo con excelencia que trascienda en el tiempo”, concluye Lina Cáceres.