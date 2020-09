Actividad física, tener buenos hábitos alimenticios y la oportunidad de compartir con las personas cercanas para fortalecer lazos en medio del aislamiento, es clave para mejorar la calidad de vida.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población mayor de 60 años pasó de representar un 9% en el 2006 a un 13,4% en el 2019, lo que se traduce en un incremento del 50%. Según explican expertos, este comportamiento aumenta el nivel de dependencia, pues por cada 100 personas en edad productiva hay 21 adultos mayores.

Sin duda, estas cifras reflejan la importancia que cobra el hecho de que la población senil cuente con programas de bienestar que aporten a su salud física, mental, emocional y social, priorizando la definición de políticas públicas, programas y acciones.

“El hecho de que hoy en Colombia haya 21 adultos mayores por cada 100 colombianos evidencia una necesidad clara de contar con opciones que impacten positivamente en nuestros adultos mayores. Una situación que, en medio de la pandemia, demanda que la población actualmente aislada para protegerla del virus pueda contar desde su hogar con actividades que fomenten el ejercicio tanto físico como mental” indicó Nataly Ayala, profesional del Programa Adulto Mayor de Compensar.

En esta línea, la tecnología se convierte en un aliado fundamental para poner al alcance de las personas mayores alternativas de distracción que favorezcan su calidad de vida, programas como 60 + Vital, son algunas de las opciones que desde la caja han consolidado para promover la armonización física y cognitiva, el aprovechamiento del tiempo libre, el autocuidado, la integración y el sano esparcimiento de las personas mayores.

Adicionalmente, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que las personas mayores realicen mínimo 150 minutos de actividad física a la semana, aproximadamente una hora diaria. Estas actividades se pueden realizar en compañía de los familiares, cuidadores o nietos para, además de salir de rutina poder, fortalecer esos lazos intergeneracionales y aprender de una forma mutua. Pues uno de los retos, no solo en la pandemia, sino que se venía observando hace tiempo es darles ese valor a las personas mayores, y hacerlas sentir qué son útiles y no dejarlas en abandono como suele suceder.

El tema del abandono a las personas mayores o el aislamiento emocional, especialmente ese subgrupo que supera los 75 años, estén institucionalizados o no, no es nuevo. Ya hace mucho se viene haciendo un llamado para fomentar la solidaridad intergeneracional, la misma que a la fecha se convierte en la receta salvadora en esta crisis, entre otras cosas porque, Según estudios de psicología evolutiva y psicología social, las especies o grupos que más probabilidad tienen de sobrevivir son aquellas que cuyos miembros tienen más comportamientos solidarios y cooperativos que grupos donde prima el egoísmo. En Palabras de la psicóloga Carolina Castro, “esto implica que entre más me preocupe por el bienestar de todos los miembros de mi grupo, y más contacto de calidad tenga, más probabilidad tengo yo y los míos de trascender”.

Estudios en psicología realizados con personas mayores y niños que tienen una relación de abuelo(a) nieto(a), han mostrado que el contacto frecuente entre ambos grupos trae muchos beneficios. Entonces qué mejor momento que jóvenes, adultos y niños compartan ese tiempo con sus abuelos y puedan tener un buen tiempo de esparcimiento. En este tiempo, claro con las medidas de bioseguridad ya que se puede tener un poco más de interacción, pero sin olvidar el autocuidado.

Entre las actividades que recomienda es bailar, pintar o interpretar algún instrumento musical. Eso depende de las preferencias de cada persona y una de las ventajas de este tiempo es el acceso a la tecnología, pues se pueden encontrar cursos gratuitos, tutoriales y hasta capacitaciones profesionales. Según el doctor Andrés Jagua, “mantener un equilibrio emocional y físico es clave para que las personas mayores tengan una mejor calidad de vida. Por eso, tener espacios para la vida espiritual, emocional, relacional y física siempre será un gran aliado y claro no olvidar que una dieta balanceada influye positivamente a esa calidad de vida”.

Realizar estas actividades con la tecnología como aliada, es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo libre y poder enseñarles a las personas mayores a navegar en la red, a diferenciar portales en los que encuentren información verídica y que puedan estar bien informados de lo que pasa en el mundo. Eso complementándolo con actividades de esparcimiento “hará la diferencia en los años y el bienestar de los adulto mayores que lo rodeen”, concluye Carolina Castro.