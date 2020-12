‘Las recetas de mis amigas’, encuentro virtual en el que estará Cecilia Faciolince de Abad y Héctor Abad

En este evento los asistentes tendrán la oportunidad de hacerles preguntas a los invitados y conocer un poco más de las anécdotas familiares acerca de las preparaciones y recetas culinarias, que marcaron la vida del escritor durante su infancia.

Este 11 de diciembre se realizará el encuentro ‘Las recetas de mis amigas’, que inicia a las 7:00 p.m y en el que participará Cecilia Faciolince de Abad y Héctor Abad Faciolince, en el que hablarán del más reciente libro de la escritora, además del paso a paso de la preparación de Ají de gallina, que hará Gabriela Vargas, una experta en cocina. Este evento es exclusivo para los suscriptores de El Espectador de la versión impresa, Prémium, Súper Prémium.

“Dudé mucho si embarcarme o no en este trabajo 10 años después de su publicación original, pero con la ayuda de mi hija Clarita y de Marta Restrepo encontré el ánimo necesario para hacerlo. Cuando veía a mis amigas siempre se quejaban de la dificultad de encontrar las recetas en la versión original. Tenían toda la razón y lo hemos resuelto. También me animé a hacer nuevas recetas, probarlas y ofrecerlas en reuniones familiares y las he incluido en este libro. Con todo cariño les ofrezco esta nueva edición”, dijo Cecilia Faciolince de Abad, escritora.

Abad Faciolince hablará de lo que recuerda de las preparaciones que le hacía su mamá durante su infancia, de anécdotas familiares, su trayectoria y libros. “Algunos de mis más remotos recuerdos de infancia son en la cocina: mi mamá acaba de hacer crema inglesa, merengues o bizcocho de naranja y me deja limpiar la olla con el dedo índice, que yo me chupo minuciosamente. Después la veo dando clases de cocina a un grupo de amigas en unos mesones pulidos que ponía al borde del patio. No exagero si digo que vengo comiéndome su comida desde el día en que nací”, contó Abad.

