Lo que se necesita para enfrentar la pandemia y salir en victoria

“Resiliencia en tiempos sin precedentes”, es una serie de encuentros que se realizan por Zoom dirigidas por Richard Moss y Kathy Fellows. Un espacio para reflexionar y saber que siempre se puede comenzar de nuevo.

Al cumplir un año de la llegada del coronavirus a Colombia, es difícil no mirar atrás y pensar que el tiempo pasa con más rapidez o por lo menos esa es la sensación mientras, como fotografías, por la mente aparecen esos días de soledad, angustia, incertidumbre y vulnerabilidad, que de alguna manera aún se viven, pero que ya nos hemos ido acostumbrando y pensar con optimismo que todo va a pasar.

Pero mientras eso sucede, es tiempo de mirar profundamente en nuestro interior para reflexionar y entender tantas cosas que han pasado y que para muchos han sido dolorosas, difíciles y que han dejado heridas, que deben ser sanadas y que se puede lograr a través de meditación, conversaciones profundas y ese tiempo de introspección tan valioso que hoy el ser humano necesita y que la pandemia puso en evidencia.

Un tiempo valioso que en Colombia se está generando con unos encuentros a través de Zoom dirigidos por Richard Moss, un hombre que basa su enseñanza en la transformación y una vida consciente, quien a través de su experiencia acompaña a las personas en este proceso, además, también a reconocer lo bueno que ha pasado en este tiempo como forma de agradecer.

Ya se han realizado dos encuentros, de una serie que se titula “Resiliencia en tiempos sin precedentes”, en los que junto a su esposa Kathy Fellows, guían la sesión en inglés la cual cuenta con traducción simultánea al español, por el artista y psicólogo Alfonso Espriella, y tratan temas de espiritualidad, emociones y relaciones interpersonales por mencionar algunos que facilitan ese tiempo de introspección.

Quedan tres sesiones que se realizarán los miércoles 10 de marzo, 24 de marzo y 7 de abril de 7:00 pm a 8:30 pm y quienes estén interesados en participar, ya que es total mente gratis, pueden inscribirse a las sesiones en este correo: webinar.moss.fellows@gmail.com y para más información en el correo alfonsomar78@yahoo.com

Richard Moss habló para El Espectador sobre la importancia de estos encuentros, su objetivo y lo que han encontrado en Colombia.

¿Qué es “Resiliencia en tiempos sin precedentes” y cuál es su objetivo?

Para ser resilientes debemos tener un terreno interior profundo; un sentido de quiénes somos que no se nos pueda arrebatar cuando la vida nos sorprende con algo difícil. La mayoría de las personas tienen un sentido de sí mismas que se basa en algún rol que viven o en algo con lo que se identifican, por ejemplo: “Yo soy fuerte, o yo soy un atleta, un profesor o un hombre de negocios exitoso”, etc. Pero cualquiera de estas cosas puede resquebrajarse cuando aparece una enfermedad, cuando hay una pérdida de un trabajo o un percance financiero. Ser resiliente significa saber que los roles no son quien en realidad definen quién eres, que las raíces vienen del ser más profundo y siempre se puede comenzar de nuevo.

En esos espacios ustedes trabajan temas emocionales y espirituales, ¿cómo usted y su esposa acompañan a las personas en este proceso?

En estos tiempos de pandemia muchas personas han sido sacadas de sus rutinas habituales. Muchas han perdido su trabajo o han perdido seres queridos. Esta incertidumbre es muy asustadora para cualquier persona. Lo que hacemos es mostrarles a las personas que hay una manera de ir hacia los sentimientos que los asustan o los incomodan y aprender a sostenerlos en su cuerpo con una conciencia gentil y compasiva. Nosotros guiamos y enseñamos una forma de meditación centrada en el cuerpo, para que las personas aprendan a hacer esto por sí mismas.

¿Desde su experiencia puede contarnos qué es lo que más le ha impactado en este tiempo?

Lo que más nos ha impactado es la voluntad de las personas para aprender a no versen a sí mismas como víctimas sino como individuos que pueden aprender a confiar en sí mismos momento-a-momento. También nos conmueve escuchar las reflexiones que las personas nos comparten o nos expresan por medio de sus preguntas. Esto abre el corazón.

Las relaciones en este tiempo han sido también las protagonistas en la pandemia ya que la convivencia para algunos ha sido complicada e incluso en Colombia, por mencionar un ejemplo, han aumentado los divorcios, para esas personas casadas en crisis cuál es su mensaje.

Las relaciones con frecuencia fallan cuando son transaccionales: “Yo haré esto o será de esta manera contigo si tú haces lo mismo por mí”. Lo que le enseñamos a las parejas (y la razón por la que enseñamos juntos como pareja) es que la transacción no es únicamente entre ellos dos como pareja, sino entre cada uno de ellos y la manera en que cada uno se entregan al amor mismo. Kathy y yo vivimos el camino de amar al amor el uno con el otro. En vez de pensar: “Cómo quiero yo que sea esta relación”, las preguntas claves para cualquier pareja son: ¿Qué es lo que nuestra relación quiere? Esto significa que una pareja que se encuentre en nuevas circunstancias debido al COVID- 19 se puede sentar, el uno con el otro, y preguntarse: “¿De qué se trata nuestra relación?, ¿Al servicio de qué está?”. Si pueden responder esta pregunta juntos, podrán empezar a escuchar a la relación como si esta fuera un tercero que tiene metas para cada uno de ellos. En nuestra experiencia todas las relaciones, en su nivel más profundo quieren guiar a las personas a la sanación y al amor.

Ustedes en sus espacios por Zoom hablan de amor y sabiduría, ¿cómo uno realmente logra vivir en ellos y poder impactar a quienes nos rodean?

Esta es la pregunta más importante de todas. Cada persona tiene que decidir cuál es el sentido de su vida. Decidir a qué está dedicada o consagrada su vida. Para nosotros, la respuesta es el Amor. Sabemos que nuestra relación nos está llevando hacia Dios, y para nosotros Dios simplemente significa amor. Cada persona debe desear amar el amor; desear detener toda la actividad mental y los comportamientos que los/las dividen o separan del amor. Entonces todo lo que aprendas sobre ti mismo/a se convierte en tu camino al amor.

Yo creo que la pandemia ha quitado la capacidad de soñar y ha aumentado ese temor, ¿cómo enfrentar el temor y seguir adelante?

El miedo es como el coco. Es la cosa, el sentimiento, que todos los seres humanos rechazan. Pero una vez comprendes que solo existe el momento Presente y que el lenguaje del ahora es el sentimiento, la percepción y la conciencia (nunca los pensamientos ni las creencias), puedes entonces llevar tu conciencia hacia la sensación del miedo y realmente empezar a conocerlo. Una vez estés dispuesto/a a sentir el miedo sin huir a tu mente, la cual seguramente encontrará alguien a quien culpar (con frecuencia a ti mismo/a) o buscará algo que deberías hacer para estar a salvo, entonces el miedo se convierte en tu maestro y gradualmente te libera hacia el Amor.