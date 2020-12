Me: el emprendimiento que le apuesta al servicio de cuidado en casa de adultos mayores y niños

Actualmente cuentan con una página web desde donde se pueden hacer las reservas o solicitar información. Tiene 35 cuidadoras capacitadas y con experiencia para realizar los servicios.

“Me, nació de tres amigas que estábamos en un proceso de coaching y liderazgo. Todo surgió en la casa de una de las creadoras, Mónica, que tuvo problemas con el cuidado de su abuela, porque fue muy difícil encontrar en el mercado una cuidadora que cobrara lo justo y que fuera por horas. Todos los servicios de ese tipo son por tiempo completo y los precios son bastante elevados”, contó Heidy Bustos, una de las creadoras de ‘Me Cuidadora’.

Las creadoras de este emprendimiento son: Mónica Martínez, Lina Sánchez y Heidy Bustos, quienes le apostaron a prestar el servicio de cuidado de niños y de adultos mayores enfocado en estimulación y desarrollo. Su red de cuidadoras está conformada por estudiantes o profesionales en pedagogía infantil, atención a la primera infancia, preescolar y psicología; próximamente, esperan poder incorporar madres cabeza de familia.

Esta empresa viene siendo el puente entre los clientes y las cuidadoras, quienes deben dirigirse al lugar donde son requeridos sus servicios. En el caso de los niños, comparten tiempo con ellos, juegan o les enseñan hábitos cotidianos. Con los adultos mayores se trabajan temas de estimulación cognitiva a través de juegos como crucigramas, lecturas o enseñándoles fotografías, entre otros.

“Es nuestro enfoque de sostenibilidad mejorar la calidad de vida de las personas apoyando a madres cabezas de familia, porque no hay un mercado laboral por horas para ellas que les permita ser madres y devengar un salario”, dijo Bustos.

Uno de los factores que las motivó a crear y prestar ese servicio fue los costos tan elevados que cobran por cuidar niños o adultos mayores, además que están sujetos a contratos por tiempo completo. “En el mercado se pueden encontrar servicios de enfermería para cuidado de adulto mayor en un turno de ocho horas por alrededor de $90.000”, recalcó Bustos.

Me cuenta actualmente con una página web desde donde se pueden hacer las reservas o solicitar información, tiene 35 cuidadoras para realizar los servicios y seis clientes recurrentes de los cuales han recibido comentarios positivos, lo que es un motivo para seguir adelante y superar obstáculos, como los que trajo la pandemia, uno de ellas es que las personas estaban reticentes a recibir a otras en sus casas, pero, poco a poco, con la reactivación, también se han restaurado las solicitudes.

En el caso del servicio de cuidado de adultos mayores, los cuidadores acompañan a la persona mayor a sus caminatas, a sus citas médicas, les ayudan en sus labores diarias y les realizan actividades de estimulación como lectura, crucigramas, juegos de mesa. Mientras en el cuidado de niños es por horas y en ese momento el cuidador jugará con el pequeño, lo apoyará con sus tareas, le realizará estimulación temprana y actividades prácticas de aprendizaje.

“Nuestro servicio es un servicio por horas con flexibilidad de horarios tanto para el cliente como para la cuidadora y es un servicio enfocado en la estimulación y desarrollo, nuestras cuidadoras no solo cuidan y vigilan al adulto mayor, sino que también realizan actividades de estimulación cognitiva, juegos y distracción para generar un ambiente de empatía y trabajar su memoria y su motricidad física”, manifestó Bustos.

Bustos y sus compañeras emprendedoras esperan operar en Bogotá y en Cali, lograr al menos 50 servicios en la semana y dar empleo a 30 cuidadoras más. Asimismo, desean mantener la confianza de sus clientes, para que siempre estén tranquilos al dejar a sus seres queridos en las manos cuidadoras de Me.

“Recurrí al servicio de este emprendimiento porque tengo una niña de cuatro años, por el tema de la pandemia y el trabajo en casa, me vi obligada a buscar un recurso extra, entonces encontré en Me ese apoyo, compañía y diversión. Además, que cuentan con excelentes profesionales y los costos comparados con los que están en el mercado son una gran ventaja, ya que se acomodan a cualquier presupuesto”, contó Paula Barrero, usuaria de Me.

Estas emprendedoras están a la espera para dar su siguiente paso que es tener su propia aplicación, por lo que quieren aplicar al Fondo Emprender, una oportunidad de financiación que les brinda la Universidad EAN a los emprendedores.

Te invitamos a que te suscribas en cualquiera de nuestros paquetes digitales. Síguenos en redes y descubre todo lo que hemos preparado: