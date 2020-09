Nace el primer Distrito de Confección en Quibdó, clave para la protección de los jóvenes

26 mujeres del barrio El Reposo, en Quibdó, recibieron 35 máquinas de coser junto a otros insumos, además de botiquines de seguridad. ''Tejedoras de sueños nos sirvió mucho porque en el momento de la pandemia yo no estaba produciendo nada para mi familia y gracias a este proceso tuve la oportunidad de confeccionar tapabocas y así ganar dinero fijo mensual”, asegura Marlenis Valoyes Salas.

El programa Alianzas para la Reconciliación, PAR, de USAID y ACDI/VOCA, lanzó el Distrito de Confecciones Mujeres Tejedoras de Sueños, conformado por mujeres vulnerables y víctimas del desplazamiento forzado, quienes junto a los jóvenes de la comunidad desarrollarán actividades de corte, remache y mantenimiento de máquinas de coser, logrando así la oportunidad de cambiar sus vidas a través del nacimiento de esta ‘empresa familiar’.

Esta donación es posible gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, que con el fin de aportar a la creación del primer Distrito de Confección, donó 35 máquinas planas, fileteadoras y collarín; 8.200 metros en telas, hilos y accesorios; insumos de desinfección, botiquín y tabletas para fortalecer competencias a través de clases virtuales.

La iniciativa es desarrollada dentro del Proyecto Tejedores de Sueños, que es implementado por la Corporación GEInnova y cuenta con la participación de la Asociación Arte & Joya, así como el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, la Fundación Activos Culturales Afro - ACUA, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó.

Gracias a la capacitación del SENA y a Arte y Joya, las mujeres tejedoras aprendieron el arte de coser, por ello al iniciar la cuarentena y no tener la posibilidad de continuar trabajando de manera informal, se generó este espacio en el que crearon implementos de bioseguridad como tapabocas, trajes completos, entre otros, permitiéndoles continuar generando ingresos de hasta $750.000 pesos mensuales y gracias a eso, hoy cuentan con un sustento fijo para sus familias, en donde además se integran al proceso los jóvenes, quienes tienen asignadas tareas dentro de la unidad productiva familiar.

''Tejedoras de sueños nos sirvió mucho porque en el momento de la pandemia yo no estaba produciendo nada para mi familia y gracias a este proceso tuve la oportunidad de confeccionar tapabocas y así ganar dinero fijo mensual, lo que me ayudó a sacar adelante a mi familia. Ahora tengo la esperanza de que con la donación podremos confeccionar líneas más avanzadas que nos ayudan no solo a generar ingresos extra, sino a involucrar a nuestras familias en este proceso'', asegura Marlenis Valoyes Salas, Tejedora de Sueños.

De manera adicional, se llevará cabo una pasarela en la que se presentarán cuatro líneas de diseño pensadas en potenciar los ingresos de las tejedoras. Estás líneas son: deportiva, casual, bioseguridad y de dotación. Esto con el fin de cubrir diferentes nichos de comercio, para así dar estabilidad económica a estas mujeres y sus familias.

Con el fin de de dar un mensaje sobre la importancia de la protección a los jóvenes, Black Boys Chocó hará parte de esta entrega no solo en la pasarela como modelos sino que además, harán una presentación de baile con la que buscan transmitir un mensaje de reconciliación y paz para los jóvenes no solo del Chocó, sino del país.

''Cuando la familia trabaja por un mismo objetivo, esto fortalece los lazos de la misma. En ese caso, crear empresa familiar, nos permite acercarnos más a nuestros hijos para alejarlos de los problemas, lo cual para nosotras es muy importante. Con esta empresa que nace podemos asegurar la estabilidad de nuestros jóvenes para protegerlos de la violencia además nos permite invitarlos a estudiar, construir comunidad y pensar a futuro'', afirmó Marlenis Valoyes Salas, Tejedora de Sueños.

Sobre el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA

Es una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA que promueve alianzas transformadoras para generar acciones de movilización e integración económica, social y cultural en 24 municipios y ciudades con mayor presencia de población migrante venezolana, y de gran importancia para la reconciliación. Además, buscan resaltar la importancia de la memoria e identidad como herramienta de transformación y crear agentes de cambio inspirados en cuatro pilares: confianza, respeto, empoderamiento y diálogo.