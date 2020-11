Oh! LaLa, la iniciativa gastronómica que apoya a los chefs en Colombia

Un emprendimiento 100% nacional nace para permitirles a los chefs vender sus platos directamente a los clientes. Se trata de un concepto de economía colaborativa que busca dar a conocer exquisitas recetas a miles de personas.

Oh! LaLa es un nuevo concepto dentro de la industria gastronómica que consiste en conectar la demanda de platos de alta cocina con la oferta de quienes los preparan. Chefs que han sido seleccionados por trabajar en los mejores restaurantes y por su creatividad. La propuesta busca reconocer el trabajo de los mejores chefs de Colombia, a través del servicio a domicilio y a precios justos.

La idea de negocio nació para apoyar al sector gastronómico, uno de los más golpeados por la pandemia, el cual dejó bastante desempleo y un gran número de restaurantes en quiebra. Oh! surgió hace cuatro meses buscando crear el modelo ideal de operación ya que al ser un concepto totalmente nuevo, requería de pruebas piloto para poder comunicarlo y lanzarlo oficialmente, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y calidad para así entregarles a los usuarios platos de primera y una experiencia única para disfrutar en casa.

Este emprendimiento transformacional cuenta con dos líneas de negocio:

Oh!Lalapp: Actualmente tiene cinco chefs top asociados, elegidos por su excelente hoja de vida y ofrecen todos sus platos a $19.900 y la carta es rotativa.

Oh! LaLa Alta cocina: Es la versión Premium de Oh! en la que se espera que los comensales vivan una experiencia especial en su casa, con platos elaborados por los mejores chefs. Oh! estará en la sección de Alta Cocina de Rappi, como una de las 25 propuestas de experiencias premium de la aplicación.

¿Cómo nació este emprendimiento?

Detrás de esta iniciativa están Diana Carolina Wiest y Alejandro Mojica, amigos y ejecutivos dedicados al mercadeo, la publicidad y a la industria digital. Ambos, amantes de la gastronomía y con el sueño en común de emprender juntos y apoyar al sector.

Empezaron a construir la idea en 2019, sin embargo, fue hasta la llegada del COVID-19 que decidieron acelerarla ya que se dieron cuenta que era el momento ideal para ayudar a los chefs que se han quedado sin trabajo por las afectaciones económicas que ha tenido la industria.

Durante el proceso de llevar a cabo la idea y en búsqueda del lugar para operar, conocen a Juan Guillermo Márquez, reconocido empresario de la industria gastronómica y dueño de Patrono Food Hall quien se interesa en el proyecto de inmediato. Fue así como Diana y Alejandro se asocian con Juan Guillermo y se le da vida al sueño llamada Oh!.

“Estamos buscando hacer país, mejorar la economía, y si es necesario quitar todas las mesas y que haya 20 cocineros, todos generando ingresos, estamos dispuestos hacerlo”, cuenta Juan Guillermo Márquez, socio de Oh!Lala.

Por su parte, Diana Carolina Wiest, afirma que: “Nuestro sueño es operar en varias cocinas profesionales y poner a disposición el espacio y el lugar a los chefs, eso sí garantizando que sean los mejores, y que sus platos realmente sean los más exquisitos, por eso, les hacemos pruebas y buscamos garantizar calidad a nuestros clientes. Para vender los platos, cada chef gana por plato vendido, por eso somos un concepto de economía colaborativa, donde todos ganamos”.