Esta iniciativa, única en el país, contribuirá a que 10 millones de colombianos lo hagan de manera gratuita.

La compañía colombiana Olimpia IT, empresa del Grupo Colpatria, lanza en Colombia la primera plataforma de documentos electrónicos dirigida a ciudadanos, denominada ‘Mi Firma’, con la cual cualquier persona mayor de 18 años podrá llevar a cabo la firma no presencial de contratos laborales, de arrendamiento, comerciales, autorizaciones, pagarés u otros documentos electrónicos, con plena validez jurídica.

De acuerdo con Daniel Medina, CEO de Olimpia IT, las personas a menudo creen que la firma digital es incluir una imagen escaneada de su firma en un documento, pero esto en realidad no tiene validez jurídica y por el contrario genera riesgos. Una verdadera firma digital es un conjunto de datos numéricos que permiten verificar al autor del mensaje, al mensaje mismo y confirmar que este no ha sido modificado o alterado desde que se suscribió.

Así funciona la nueva firma digital

Los ciudadanos podrán hacer uso de cinco firmas gratis al ingresar a www.mifirma.co, registrarse y seguir las indicaciones de la plataforma, la cual está habilitada para cualquier dispositivo celular o computador y entregará hasta 10 millones de firmas digitales de manera gratuita. El usuario tendrá la posibilidad de incluir un grafo manuscrito y la plataforma tecnológica le otorgará un certificado digital que podrá usar para firmar cualquier documento.

Hay que recordar que una firma, como se conoce, es un manuscrito con puño y letra de una persona en un papel que le genera aceptación de un acuerdo y confianza a una contraparte. “En este momento de aislamiento la firma presencial de contratos está desapareciendo y por eso la nueva plataforma es la herramienta que abrirá la alternativa, inicialmente a personas naturales y próximamente a representantes legales”, subrayó Medina.

De esta manera, si una persona requiere firmar, por ejemplo, un contrato laboral en este tiempo de no presencialidad, lo recibe por correo electrónico y lo que debería hacer sería imprimirlo, firmarlo, escanearlo y enviarlo o llevarlo de manera presencial. Con esta solución, cualquier persona recibe su contrato y lo firma de manera digital sin desplazamiento alguno, escaneos o procesos dispendiosos, teniendo la certeza de que es un documento totalmente válido.