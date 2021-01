¿Por qué es importante exfoliar la piel?

Cuando nos hablan de tener una piel bonita en lo primero que pensamos es en la hidratación, maquillaje y limpieza, pero lo que no sabemos es que existe una actividad que debe estar dentro de nuestra rutina: la exfoliación. ¿Cómo se debe hacer? ¿Con qué frecuencia?

Muy probablemente, en algún punto de tu vida la importancia de utilizar un exfoliante facial se convirtió en algo obvio. Tal vez ya lucías una piel opaca o escamosa, con una textura áspera o un tono descolorido. Sin importar el motivo, seguramente después de exfoliarte la primera vez, pensaste, “¡Caramba!, ¿por qué no hice esto antes?”.

La exfoliación es el proceso para remover las células muertas que se acumulan en la superficie. Cuando remueves las células muertas, revelas las células nuevas que se encuentran debajo de la piel de forma instantánea. La piel luce más radiante y definitivamente se siente más suave y tersa como resultado. Y sinceramente, puede que te veas más joven y con una apariencia más rejuvenecida después de exfoliarte bien.

Aunque en el mercado encontramos limpiadores que ayudan a eliminar toda la suciedad, la grasa y otras impurezas de la piel, y en el caso de las mujeres, a eliminar los residuos del maquillaje, en este proceso de limpieza no puede faltar el uso de un buen exfoliante.

Según los expertos, la auto regeneración de la piel – desprendimiento natural de las células muertas de la capa córnea, restaurándolas por nuevas células - tarda de 21 a 28 días aproximadamente, sin embargo, este fenómeno ocurre espontáneamente cuando somos jóvenes. Pero, como en cualquiera de los procesos normales de nuestro cuerpo, en la medida en que el tiempo pasa, estos se vuelven lentos y en el caso de la renovación de la piel, pasa lo mismo. La piel, al no poder eliminar esas células muertas, pierde oxigenación y humectación natural, haciendo que luzca opaca, marchita y hasta cansada.

Por lo anterior, los exfoliantes son esenciales cuando se trata de deshacerse de las células muertas de la piel que se acumulan en la superficie, que obstruyen los poros y dan lugar a brotes de acné. Además de eliminar las células muertas de la piel y ayudar a lograr la apariencia de una piel joven, sana y con un color unificado y luminoso, una adecuada exfoliación también permite que los otros productos que apliquemos para el cuidado de la piel, trabajen mejor. Remover la barrera de células extras de la piel permitirá que los tonificadores y cremas tanto diurnas como nocturnas penetren más profundamente en ésta, recibiendo así sus máximos beneficios.

Laura Chacón-Garbato, Directora de capacitación de productos de nutrición externa de Herbalife, recomienda invertir en un buen exfoliante facial: “Al comprarlo, debes tener en cuenta varios aspectos, entre ellos, que sea hipoalergénico para que no se vaya a irritar la piel, que tenga hidratante, que no contenga parabenos o sulfatos, y que no sea grasoso. Una vez que lo tengas en casa, de inmediato comprométete a limpiar y exfoliar la cara de una a tres veces en la semana, o según la necesidad que tenga la piel, para ayudar a mantener una apariencia más joven”.

Así mismo, uno de los secretos menos conocidos sobre los exfoliantes es su uso en los labios. “Con tantas opciones en el mercado, puede ser abrumador elegir qué usar en nuestros labios. Si estás buscando una manera natural de dar más volumen a tus labios, no tengas miedo de exfoliarlos. Puedes conseguir instantáneamente labios más suaves y tersos. Una vez a la semana, masajea suavemente tus labios con un exfoliante labial en un movimiento circular durante 30 segundos, esto eliminará la piel seca y agrietada. Enjuaga con agua tibia y aplica un producto de labios hidratante justo después, siempre revisa la etiqueta del producto. Verás y sentirás la diferencia de lo que una simple exfoliación puede hacer para los labios secos y agrietados. ¡Estarán listos para un beso!”, resalta Chacón-Garbato.

Precisamente, Herbalife cuenta con la línea Herbalife SKIN, para el cuidado de la piel. Productos formulados con extractos botánicos balanceados, respaldados por numerosos estudios científicos, que ayudan a alcanzar excelentes resultados en el cuidado de la piel. Dentro de esta línea se encuentra el 'Exfoliante Instantáneo con Arándanos', formulado con Vitamina B3, Vitaminas antioxidantes C y E, sábila, ingredientes limpiadores derivados del coco, y semillas de arándano que actúan como agente exfoliante. La exfoliación es instantánea, y de inmediato se siente la piel más suave y lisa. Vale la pena resaltar que ha sido probado dermatológicamente y en su formulación no se han usado parabenos.

La exfoliación es un proceso muy sencillo: primero, debes humedecer la cara con agua tibia, esta hará que los poros se abran para que la limpieza sea mucho más profunda. Luego, limpia la cara con el limpiador facial que acostumbras usar; enjuaga la piel para retirar el producto. Enseguida, sobre la piel húmeda, con los dedos aplica el exfoliante, suavemente y con movimientos circulares sobre toda la cara; de esta forma, vas eliminando poco a poco las células muertas de la piel. Retíralo con agua tibia. Después, seca la piel con una toalla limpia y aplica un tónico en toda la cara. Y, por último, una crema hidratante, preferiblemente una que contenga protector solar.

Si nunca has exfoliado tu piel o hace mucho tiempo no lo haces, la experta de Herbalife Nutrition recomienda inicialmente hacerlo una vez por semana durante el primer mes, hasta que reduzcas la frecuencia a cada quince días, y luego de una a tres veces por semana. Sin embargo, es importante consultar primero con tu dermatólogo, pues cada piel es distinta y con necesidades especiales.

