Sapiens Research revela la lista de los mejores colegios de Colombia

Fueron analizados más de 13.700 colegios, pero únicamente clasificaron 1.168 en alguna de las diez categorías. El 10% de las instituciones clasificadas son del sector privado.

La firma de consultoría Sapiens Research acaba de publicar la octava versión del Ranking Col-Sapiens: clasificación de los mejores colegios colombianos según categoría, calidad y acreditación internacional. Para este año fueron analizados más de 13.700 colegios, pero únicamente clasificaron 1.168 instituciones, de 172 municipios del país.

Estos planteles pasaron porque tanto en 2018 como en 2019 lograron obtener la categoría A+ que da el ICFES y tuvieron un índice total superior a 0,78. Y es que esta clasificación tiene varias particularidades que la destacan. La primera es que no clasifica por posiciones ordinales ni cardinales, sino por categorías y calificaciones. Y la segunda, que no está basada en los resultados agregados clásicos por materia que van de 0 a 100, sino en los índices por materia asociados a la categoría A+, los cuales tienen una escala de 0 a 1 y que dan cuenta no del rendimiento académico de una promoción, sino, entre otros aspectos, de las últimas tres promociones.

Con base en estos índices, ubican a los colegios en diez posibles categorías, desde la D1, que es la mas alta, hasta la D10, la menos alta. Posteriormente, verifican a través de fuentes directas si dichos colegios están certificados o acreditados por las más de 40 firmas que están listadas en la metodología, donde la inmensa mayoría son internacionales. Cada acreditación y tipo de certificación tiene un puntaje específico, cuya suma ubica a cada colegio en uno de los rangos de las cinco posibles calificaciones: desde AAA++, la más alta, hasta A, la menos alta.

Cuando los padres de familia revisan los resultados, se encuentran con un listado que inicia con los colegios D1 hasta D10, pero en cada categoría las instituciones están ordenadas por calificación. De modo que el que encabeza la lista es el Colegio Los Nogales, de Bogotá, porque tiene la máxima categoría (D1) y la máxima calificación (AAA++), seguido del Colegio San Jorge de Inglaterra (D1 AAA+), hasta el Instituto Alberto Merani en Bogotá, que no tiene calificación, pero que está en la categoría D1 por sus altos desempeños académicos.

Sapiens Research encontró que únicamente el 10% de colegios clasificados son del sector privado, como el Instituto Alexander Von Humboldt de Barranquilla (D3), el Liceo de la Universidad de Nariño de Pasto (D3) o el Instituto Técnico Central de Bogotá (D5). Sin embargo, estos colegios solo representan el 1% del total nacional, lo cual demuestra que la calidad del modelo educativo de los colegios públicos es muy débil en comparación con el privado, donde clasificó el 25%.

Otro de los aspectos importantes de este estudio es el comparativo entre el calendario A y B. Solo el 7% de colegios del calendario A clasificaron, en contraste con el 42% del B. A su vez, el 37% de colegios del calendario A están certificados o acreditados, frente al 70% de colegios del calendario B. De hecho, siete de los únicos ocho colegios que llegaron a la máxima calificación AAA++ son del calendario B.

De todas formas, cualquiera de los 1.168 colegios que hay en el listado son excelentes, exclusivamente por sus méritos, y por eso clasificaron. Cabe resaltar que en el listado, sea en versión móvil o escritorio, hay una gran variedad de filtros, para aquellos que deseen conocer los mejores de su departamento o ciudad, del calendario A o B, públicos o privados, y más.