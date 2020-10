Siete películas de acción, amor y animación para disfrutar en familia

Las cintas que se pueden disfrutar el fin de semana en CINECO/PLUS son: Línea de fuego, Agente bajo fuego, Del amor y otros demonios, Border, El ritmo de la selva, Luces de la ciudad y La sociedad del semáforo.

La plataforma de CINECO/PLUS renueva todos los jueves la cartelera gracias a la curaduría de Cine Colombia y sus sellos más emblemáticos: SiHayCine, dedicada a lo mejor del cine independiente; Cineco Alternativo, un proyecto de más de 10 años que trae la cultura del mundo a las pantallas nacionales y CineCOLocal, el sello que le apuesta al talento y al cine hecho en Colombia. Esta aplicación tiene las modalidades de compra y renta individual hasta de colecciones de cuatro largometrajes.

Además, tienen películas de cine independiente, nacional e internacional, que se estrenaron en festivales y en salas de Cine Colombia. Cuenta con una variedad de géneros: desde animación hasta el documental, incluyendo comedia, drama y terror.

Línea de fuego

Phil, un viudo y ex-agente de la DEA, se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida con su pequeña hija. Pero ha elegido el pueblo equivocado; está bajo el control de una banda que distribuye drogas, liderada por un peligroso delincuente (James Franco, ’127 Horas'). Con un nuevo enemigo, Phil debe volver a la acción y hacer todo lo posible por salvar a su hija y a su comunidad.

SIlvester Stallone desarrolló el guion, para que fuera una entrega de la serie de Rambo, protagonizada por él. Sin embargo, se convirtió en la única película con la participación de Stallone (como director, productor o escritor) sin que apareciera en cámara.

Agente bajo fuego

Después de “Olimpo Bajo Fuego” y “Londres Bajo Fuego”, el héroe se convierte en fugitivo. Luego de ser el responsable de su seguridad, el agente Mike Banning (Gerard Butler) es acusado de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Perseguido por su propia agencia y el FBI, Banning tendrá poco tiempo para revelar la conspiración en su contra y así detener al grupo terrorista, que ha puesto su mirada sobre el avión presidencial como blanco de su próximo atentado.

Del amor y otros demonios

En época de inquisición y esclavitud, Sierva María quiere saber a qué saben los besos. Tiene 13 años, es hija de marqueses y fue criada en la Cartagena colonial. Cuando un perro la muerde, el obispo la cree endemoniada y ordena a Cayetano, su pupilo, que la exorcice. El cura y la niña serán seducidos por un demonio más poderoso que la fe y la razón.

Border

Tina es una agente de aduanas implacable, reconocida por su extraordinario “olfato”, pero cuando conoce a Vore, un hombre de aspecto sospechoso, su intuición se pone a prueba por primera vez. Tina sabe que él oculta algo, pero no logra identificar qué es. Mientras los dos se van acercando, Tina empieza a preguntarse si quizás la que oculta algo, sin saberlo, es ella. Nominada a un Oscar y ganadora en Cannes, explora el amor y la magia que quizás todavía existe en el mundo.

Al crear la película, el director Ali Abbasi tomó como influencia el realismo mágico latinoamericano, nombrando como fuentes a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Roberto Bolaño para esta adaptación de una historia del autor John Ajvide Lindqvist, cuya novela anterior Let the Right One In ha sido narrada dos en la gran pantalla. En el lado del cine, citó como inspiraciones a Fellini y su habilidad para mezclar géneros distintos, a Luis Buñuel y Chantal Akerman.

El ritmo de la selva

Una mañana, todos los animales de la jungla se despiertan y descubren que pueden hablar. Se sorprenden aún más cuando se enteran del motivo: ¡hay un extraterrestre en la selva! Sus nuevos amigos animales tendrán que enseñarle cosas sobre la amistad y la diversión antes de que su padre, un conquistador espacial, se tome el planeta.

Basada en la exitosa serie de televisión sudafricana Jungle Beat, que cuenta con más de 3 millones de suscriptores de YouTube y más de mil millones de visualizaciones. Se estrenó en el prestigioso Festival Internacional de Cine Animado de Annecy 2020 en Francia.

Luces de la ciudad

Esta historia de amor entre un vagabundo y una chica ciega fue la favorita de Orson Welles y la mejor película de Chaplin, según Woody Allen. La joven, que vive de ser vendedora de flores, confunde al mendigo con un millonario. Él, enamorado, mantiene el engaño en un mundo ideal donde el amor es rey.

Es de destacar que la legendaria escena del boxeo tuvo 100 extras. Chaplin tardó cuatro días en ensayarla y seis para filmarla. Inicialmente estaba nervioso por la asistencia a esta escena, así que invitó a sus amigos a ser extras. Pero la actuación de Chaplin en la escena fue tan hilarante que todos los días llegaba más gente para ser un extra.

La sociedad del semáforo

Raúl Tréllez, dios del mugre, el único, el irreparable, un reciclador enajenado por la terquedad, la libertad absoluta y los caramelos, está empeñado en lograr con sus pocos conocimientos e improvisados dispositivos, que la duración de la luz roja del semáforo pueda ser controlada por él, el tiempo que quiera, para poder montar actos más largos entre malabaristas, lisiados y vendedores ambulantes y otros habitantes de un cruce de calles. En medio del delirio y la fantasía, el halo circense que recubre sus vidas se va convirtiendo en una sinfonía al desespero, a la desesperanza y a la anarquía.

Disfruta de nuestros beneficios haciendo parte del Círculo de Experiencias de El Espectador. Te invitamos a que te suscribas en cualquiera de nuestros paquetes digitales. Síguenos en redes y descubre todo lo que hemos preparado: