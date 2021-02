Un aliado para cuidadores y estudiantes en este regreso a clases

En febrero la gran mayoría de estudiantes de colegios públicos y privados retornan a sus actividades académicas y es clave crear rutinas para que sea un año escolar exitoso.

El regreso a clases en este 2021 está marcado aún por la incertidumbre de saber si los estudiantes podrán o no regresar a las aulas de manera presencial, pero como hasta el momento se ha anunciado, seguirán de forma virtual hasta que el pico epidemiológico mejore. Mientras eso sucede, sin importar si es presencial o de forma remota, hay aspectos claves que los padres de familia y cuidadores deben saber y poner en práctica para que los estudiantes tengan un año escolar exitoso.

Para ello, en entrevista para El Espectador, Andrés Lasso, psicólogo clínico de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, habló de cómo formar esos hábitos, el acompañamiento académico y el tiempo de esparcimiento para llevar a cabo las actividades de una forma exitosa.

¿Cuál puede ser la estrategia para que el retorno a clases sea más ameno?

Es fundamental partir de la base que hay un cansancio y una incertidumbre para poder afinar nuestra expectativa y saber que no va a ser un inicio de año fácil para ninguno de los involucrados ya sean papás, profesores y maestros. Sin embargo, también es fundamental tener y promover la esperanza, en que tal vez pronto se podrá dar inicio al modelo de alternancia, no podemos ni quedarnos solo con lo positivo ni solo con lo negativo, hay que tener una visión integral. En los momentos de cansancio y fatiga puede ser útil sumarle los beneficios que puede tener empezar este nuevo año escolar en casa, tal vez reducir los gastos de útiles, transporte, uniformes, poder despertarse un poco más tarde, etc. Resaltar estos aspectos puede ayudarnos a tolerar mejor los momentos difíciles.

También es clave fomentar la motivación, muchos niños y jóvenes no le ven un sentido a lo que aprenden en clase, sea en pandemia o no, y es fundamental poder despertar esa curiosidad en ellos, que vean la utilidad de las cosas que aprenden en el colegio, por ejemplo, conversando sobre esto con un verdadero interés o vinculando sus aprendizajes con sucesos de la vida cotidiana.

Los padres de familia, más que nunca están involucrados en la formación, ¿Cuáles son esos tips para ellos y así evitar un colapso entre el hogar y el trabajo?

Tristemente en un país como el nuestro lo más común es que solamente una persona es quien esté a cargo de la crianza, típicamente las mujeres. En este caso realmente el esfuerzo es titánico, por lo que en la medida de la posibilidad de contar con ayuda familiar o de otro tipo de redes es fundamental. Si el cuidado puede ser soportado por más de una persona es necesaria la organización de los espacios y las rutinas, antes de cada jornada asegurarnos que el niño tenga todo lo que necesita, quien se hará cargo y tener claridad de en qué momentos no voy a estar disponible y cómo nos vamos a comunicar si necesitamos algo. En ese sentido se pueden utilizar estrategias para “hablar” sin usar la voz, como los gestos, señales y símbolos.

¿El trabajo independiente del niño qué papel juega?

A veces pensamos que lo ideal son niños que se sienten en sus clases y “solitos hagan todo”, sin embargo, esto puede estar enmascarando un miedo a no querer “molestar a sus padres” y sin duda puede entorpecer sus procesos de aprendizaje. Es muy importante no forzar la independencia en la infancia, es algo que progresivamente se va dando, pero el orden de las cosas es que los niños necesiten del apoyo de sus cuidadores para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

También es fundamental tener momentos para que los padres cuiden de sí mismos y puedan tener un descanso, esto va a permitir disminuir el estrés, algo fundamental si tenemos en cuenta que un padre o madre estresado es un cuidador que más fácilmente podría maltratar. Podemos también incluir a los niños ojalá a través del juego, en la realización de actividades del hogar, sin embargo, es importante no delegarles las actividades, sino poder realizarlas conjuntamente y tener en cuenta que somos el adulto.

Aún es restringida la salida a parques o lugares con muchas personas, ¿Qué actividades se recomiendan para que los niños no solo estudien?

Es fundamental que los niños puedan tener espacios de juego y actividad física. En estos momentos de restricción podemos favorecer un recurso inmenso que tienen los niños que es su gran capacidad imaginativa, donde unos cojines tienen el potencial de convertirse en un castillo o un cuaderno en una nave espacial. Se pueden también realizar rutinas de ejercicios para niños en casa, como baile o gimnasia acorde a su edad. También puede ser una oportunidad para como adultos poder disfrutar de estos momentos de crianza y tener distracción y descarga del estrés cotidiano.

Desde su experiencia, ¿qué es lo más importante para lograr un exitoso año escolar?

Tener claridad que los niños, padres y maestros están llevando a cabo la educación en un medio no tradicional, en medio de una pandemia y un escenario de incertidumbre global. Un niño que tiene problemas en su casa, que tiene miedo de sus padres, que se preocupa por ser castigado o que siente que es una carga, es un niño con miedo que no va a poder poner su atención en el estudio y rendir académicamente. En ese orden de ideas, más allá del desempeño académico lo más importante es favorecer un ambiente tranquilo y cálido en el hogar. Más que los contenidos vistos durante la pandemia tu hijo sobre todo va a recordar es tu actitud durante esta época, y sin duda es mejor dejar recuerdos gratos que amargos.