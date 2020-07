Una obra que resignifica la vida

La escritora María José Flaqué, lanza su nuevo libro con dos objetivos claros: traer más luz a este mundo y acompañar a las personas a encontrar su propósito divino. Un camino que reta a enfrentarse con lo más profundo del ser.

“El camino de regreso al hogar es el camino que te permitirá encontrar una conexión más profunda contigo misma. Es el camino de la revelación de la verdad divina. Cuando lo caminas ves con mayor claridad la ilusión que te rodea y entiendes mejor quién eres y tu propósito de vida. Cada paso te dará más fuerza y conexión interna. Poco a poco recuperarás tu poder personal y tu poder de creación. Limpiarás las creencias y patrones que rodean tu campo energético y los alinearás más con la verdad divina. El camino de regreso al hogar es el camino espiritual, es el camino de descubrir tu propia verdad.

La misión de todos los seres humanos es regresar a nuestra verdad divina, a lo que yo llamo “el hogar”. Cuando te has distanciado de tu hogar, puede que sientas que te has perdido de ti misma. Quizás vives en modo automático o consumida en problemas y dificultades y no disfrutas de tu vida. Tal vez sientes que has entregado tu energía a todos, menos a ti misma, y te sientes drenada. Te puedes sentir descontenta, triste o con dificultad para encontrarle sentido a esta existencia. También puede que estés bien, pero que sientas la necesidad de un cambio en tu vida o de ir más profundo en tu camino espiritual. El camino espiritual nunca se termina. Puede que hayas practicado la meditación por muchos años, que seas devota de una religión o que apoyes a otros en su camino espiritual y estés en un nivel de consciencia mayor.

Pero, si estás viva, siempre estarás en un camino espiritual. Regresar a casa y vivir desde ese espacio te ayudará a anclarte a tu verdad divina para que puedas vivir con mayor paz, conexión y placer y alineada con tu verdad. Te ayudará a que reconozcas mejor tu experiencia espiritual en este mundo y a que puedas vivir desde un nivel de consciencia mayor”. Este es un extracto del libro “Regreso al Hogar”, publicado por Grijalbo, de la escritora María José Flaqué, la fundadora de Mujer Holística, un movimiento de bienestar y espiritualidad que alcanza a casi dos millones de mujeres en más de 20 países de habla hispana.

En esta ocasión, María José Flaqué lanza un libro que busca llevar a las personas a ese regreso al hogar, un proceso para encontrarse con ellos mismos y valorar esos pequeños detalles de la vida. Un libro que en tiempos de la pandemia generada por el coronavirus es una herramienta para recalcular el camino y hacer lo que cada persona siempre ha soñado. “Regreso al Hogar” le da valor a la intuición, la conexión interna, la claridad, el propósito, la valentía y el compromiso. Todos usados como una llave para redescubrir lo que está en el interior de cada persona.

No es un camino fácil, como lo señala la autora “hay días en los que te sentirás muy conectada contigo misma y amanecerás con una claridad y una fuerza increíbles. Luego, habrá días en los que todo será confuso, te sentirás cansada o habrás perdido la motivación”. Es en esos días difíciles cuando se puede utilizar la energía del compromiso para recordar verdades y avanzar. También recordar que cada persona es un ser espiritual con libre albedrío, que puede decidir qué hacer con su vida y dónde poner su energía.

El objetivo de “Regreso al Hogar” es traer más luz sobre este mundo. “Cada una de las energías del libro nos apoyan para ver más allá de la ilusión. Es decir, ver más allá de las historias en la mente, de las creencias colectivas y de todo lo que aparenta ser real. Nos ayuda a ver que hay algo más grande detrás de mi cuerpo físico, de mis pensamientos y de mi historia de vida. Esto abre el espacio para que pueda ingresar más luz y apoyo en este camino. El mensaje del libro es que siempre estamos apoyadas en el camino y que somos profundamente amadas por la creación”, destaca María José Flaqué, quien habló para El Espectador acerca del proceso de creación de libro, sus aprendizajes y anécdotas.

¿Cómo fue el proceso de escribir Regreso al Hogar?

Fue una de las experiencias más bellas de mi vida. Este libro me llevó a un espacio de conexión interna y de placer que no creí́ que pudiera existir. Pero lo más importante que me trajo este libro fue la confianza en mí misma y mi camino espiritual. Me di cuenta de que yo y todos los seres humanos, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos dentro nuestro. No necesito buscar nada externo para poder ir profundo y sentir la gracia divina. Soy la divinidad y la creadora de mi propia realidad. Hoy tengo una perspectiva completamente distinta de mí misma y de mi realidad. Vivo más en el momento presente, puedo ver con mayor claridad mi vida y vivo desde un estado de consciencia más elevado. Mi vida está llena de placer, abundancia, amor y paz. Por supuesto que también tengo momentos difíciles y experimento el dolor, pero puedo reconocerlo por lo que es y ver lo que está ensenándome. Puedo conectarme con la divinidad independiente de lo que ocurre en mi realidad.

En uno de los capítulos habla de la conexión interna, ¿cómo logró encontrarla?

La conexión interna nos recuerda que ya tenemos todo lo que necesitamos adentro nuestro. Ni yo, ni otro maestro, ni un Gurú́, ni un método, ni un libro nos darán algo que llevamos ya adentro. Todo lo externo nos apoya y nos da guía, pero no nos entrega algo que ya no llevemos dentro. La creación no dejó a nadie atrás, no hay un ser humano incompleto, sin conexión interna. Para brillar no nos hace falta lo que otra persona tiene. Una de las formas fáciles de conectamos con este espacio de seguridad interna es desconectándonos de la fuente externa. Entre más tiempo pasemos en redes sociales, cuestionando o llenando nuestro campo de energías externas, más desconectados nos vamos a sentir. Mi recomendación es sacar tiempo para uno mismo. Abrir espacios en el día para la meditación, la contemplación, la oración, estar en la naturaleza y para el silencio. Poco a poco notarán que la necesidad de conexión cada vez será mayor.

En medio de la pandemia las personas están volcadas a encontrar su propósito, ¿Cómo su nuevo libro puede ayudar en esta búsqueda?

Nuestro propósito de vida es ser la máxima expresión de quién somos sobre este mundo. Vinimos a entregar nuestro amor, compasión, luz, regalos, dones, talentos para servir a otros. Se puede decir que somos un canal de energía divina. Entre más limpio esté nuestro canal, más fácil será poder compartir estos regalos con el mundo. Si nos encontramos confundidos, ansiosos, en el miedo ó perdemos la conexión interna, nos es más difícil poder compartir quién somos de manera auténtica sobre el mundo. El libro Regreso al Hogar apoya al lector en mantener esa conexión con su luz interna lo más limpia posible. Cada capítulo está diseñado para ayudarle a conectarse nuevamente con la verdad de quién es, a ver más allá de las historias de la mente y a mantener esa conexión lo más limpia posible. Esto le apoya en poder ser la expresión verdadera de su ser sobre la tierra.

En su libro habla de la ascensión, ¿de qué trata y por qué es tan importante?

El proceso de ascensión es el proceso que todos los seres humanos vivimos de elevar nuestra frecuencia a un estado permanente de amor incondicional. Se trata de limpiar aquellas creencias, energías e identificaciones que impiden que podamos crecer y expandir nuestra luz. En el proceso de ascensión entendemos que no somos nuestros pensamientos, actos, cuerpo físico, ni lo que nos ocurre en la vida. Dejamos ir la identificación con la Ilusión externa en la que vivimos y nos abrimos a experimentar una energía pura que trasciende el tiempo y el espacio.

Cuando llegamos a ese estado de mayor conexión con nosotros mismos, vivimos con presencia desde el corazón y no desde la mente. Nos conectamos más con nuestra intuición, con los ciclos de la naturaleza y con la compasión. Esto nos ayuda a sentir más paz, goce y un mayor entendimiento de todo lo que ocurre en tu vida. Nos damos cuenta que la experiencia humana es un regalo y que todo lo que vivimos nos está ayudando a acercarnos más a la verdad de quién somos, a la luz.