1989 o el imperio del terror

Dentro del cúmulo de atentados contra medios de comunicación y reporteros estuvieron el de Vanguardia Liberal, en Bucaramanga, y el asesinato de Jorge Enrique Pulido, director del noticiario Mundo Visión. En el mundo del fútbol, penetrado por las mafias, en particular por los carteles de Medellín y Cali, se presentó en Medellín el asesinato del árbitro Álvaro Ortega. El campeonato se suspendió. Y faltaban más barbaridades.

Hace 30 años Colombia vivió uno de sus momentos más espantosos. Narcotráfico y paramilitarismo —y no necesariamente separados— contaron en su atroz desarrollo con la complicidad de fuerzas estatales, de políticos y miembros de las esferas de poder. Hubo tantos desafueros y atentados y crímenes de lesa humanidad que más parecería para los recién llegados a la historia una ficción de horrores e inverosímiles despropósitos. Un apocalipsis a escala con gran bestia a bordo.