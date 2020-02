Aborté porque no estaba lista y ahora soy mamá de dos hijos

Por Juana*

Sin tener experiencia alguna, y con la inmadurez propia de la adolescencia, perdí la virginidad. Creí que el preservativo era 100% efectivo. Al mes, estaba embarazada.

Fue una noticia muy difícil de aceptar, pues mi novio, a quien llamaré DJ, estaba en primer semestre de Odontología y yo ni siquiera había terminado el bachillerato.

La primera persona en enterarse fue la hermana mayor de mi novio, quien de manera insistente nos sugirió que debíamos tenerlo. Sin embargo, yo tenía claro que no quería ser mamá, ni siquiera había terminado mis estudios en el colegio y mi novio tenía otros proyectos de vida. Su prioridad era el éxito profesional.

DJ indagó sobre clínicas en Bogotá que realizaran abortos de manera clandestina. Encontramos un lugar en Chapinero y nos indicaron que el procedimiento costaba $500.000. En el año 2006, esa suma estaba completamente por fuera de nuestro presupuesto. Ni mi novio ni yo podíamos pagarlo. Por fortuna, él consiguió el dinero prestado.

Me hicieron una ecografía para determinar las semanas de gestación, me dieron una charla y me explicaron el procedimiento. Luego de darme las indicaciones, ingresé a un consultorio en donde me puse una bata y cubrezapatos desechables. Después entré a una sala de cirugía y empezó el procedimiento. ¡Estaba muy nerviosa!

El procedimiento tardó unos 40 minutos. No lo voy a negar, me dolió bastante, pues me dijeron que para optar por la anestesia debía de contar con el consentimiento de mis padres.

Al terminar, me llevaron a una sala de recuperación en donde me asistió una psicóloga, luego el médico tratante. Salí de allí con cólicos y un pequeño sangrado. A los 15 días, tuve un control en donde me revisaron el útero y afortunadamente todo estaba en perfectas condiciones.

Hoy, 13 años después de haberme hecho el aborto, puedo decir que fue la mejor decisión que tomamos con DJ. No quedó secuela alguna de aquel suceso, ni física ni psicológica. A pesar de que ya no estamos juntos, él terminó con gran éxito su carrera de odontología y yo me titulé como abogada, después realicé una especialización y una maestría. Hoy, con mi formación profesional, sé que legalizar el aborto es un avance en materia de salud pública y es necesario para la reducción de estigmas en contra de mujeres que como yo hemos tomado el control de nuestras vidas.

Por otro lado, me siento satisfecha con mi vida. Las cosas deben llegar cuando estás lista. Actualmente tengo un hermoso hogar junto a mi esposo y mis dos hijos.

* Juana es un seudónimo

