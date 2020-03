Abortos inolvidables

Adenda . ¿Recibió o no el fiscal Barbosa insinuación o sugerencia de Iván Duque de iniciar una investigación penal al columnista Daniel Samper Ospina? ¿Alcanzó alguien en la Fiscalía a estudiar esa posibilidad? Son las preguntas que este Gobierno no ha sido capaz de responder sin ambages. De ser así, estamos peor que en los tiempos de la Seguridad Democrática.

Esta vez no le resultó fácil al uribismo convocar el referendo, la única fórmula posible de equilibrar el inmenso desprestigio que están sufriendo por cuenta del desastroso y tenebroso gobierno de Duque. Algo se inventarán. Ya veremos si lo consiguen. Ojalá que no.

Claro que no hay mal que por bien no venga. La jauría uribista estaba expectante de que la Corte apoyara la ponencia que despenalizaba el aborto porque debieron pensar que estaban en minoría. Les pasó lo mismo que en el plebiscito: ganaron cuando estaban seguros de que iban a perder.

Tendremos que esperar algunos años para que se renueve esta Corte Constitucional y vuelvan hombres y mujeres libres a sentarse en las bancas que dejaron juristas y humanistas como Carlos Gaviria y Ciro Angarita. Pero no nos engañemos, con esta Corte no hay futuro ni esperanza.