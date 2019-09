Abucheo y censura

none

No es extraño, en medio del cortejo de desafinados clarines, que cualquier perico de los palotes diga que “plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”, o que se torne, como en los azarosos días de la violencia liberal-conservadora (cuyos efectos nefastos aún se sienten), a usar términos como “pelar” (no es el de la pela a correazos de la mamá), que es lo mismo que “pasar al papayo”. Además del cambio climático, aquí calientan con discursos y palabrejas el ambiente de intolerancia.

Un muerto en la calle era un “muñeco”, una víctima del crimen era alguien que “algo debía” o quién sabe “en qué andaba”. Naturalización de la violencia. Aceptación así no más de la incivilización. El narcotráfico estimuló no solo los métodos de exterminio, sino la resolución de cualquier conflicto a punta de bala, o de carro bomba, o de volar un avión, o de asesinar periodistas, jueces, magistrados…

Los “pájaros” (sicarios rurales, matones a mansalva) eran una plaga que asoló los campos. El más sonado fue el Cóndor Lozano. Hubo miles. En medio de la hecatombe, nos fuimos poblando de diversas designaciones, algunas muy apologéticas de la violencia y sus métodos. Y de pronto, los victimarios pasaron a ser “necesarios”, como si fuesen enviados de alguna divinidad. Y hubo entonces momentos en que eran los que hacían una “limpieza” social (en Medellín, por ejemplo, hubo hace años un grupúsculo de esos, llamado “amor por Medellín”, contra los “jaladores” de carros; luego, contra habitantes de calle y travestis), asunto que luego se trasladó a barrer todo aquello que significara desobediencia, crítica, desacuerdo con lo oficial, defensa de derechos humanos, etc.