Academia, burocracia, informalidad y virus

Volviendo a la cuarentena, a pesar del gusto por jugar cartas a media tarde, ahora me resulta imposible compartir la dicha de mi hija por capar colegio durante varias semanas. El impedimento no es mi formación profesional sino el sello indeleble de pequeño comerciante en Chapinero. Saber que pocos días sin ventas bastan para quebrar un negocio y constatar que unas autoridades obcecadas por permisos y licencias son insensibles a ese drama fueron certezas que me marcaron para siempre. Por eso abomino alcaldadas como el día sin carro, la ley seca o manifestaciones que perturben la rutina comercial. Además, al enfrentar precios totalmente disparatados, o insólitos proveedores, pude experimentar que la economía ilegal permea los negocios colombianos mucho más de lo que se reconoce oficial y académicamente. Es lo que muestran hace años guionistas perspicaces de TV.

Con matices tipo negociar la mesada o lidiar aspavientos por la matrícula, en la universidad mantuve cierta despreocupación por la economía real, a pesar de estudiarla en una reputada facultad. Cuando participé en un proyecto sobre vivienda compartida en el barrio Kennedy me pidieron algo inusual: hacer trabajo de campo. Con narcotráfico incipiente, los nuevos ricos llamativos eran esmeralderos en su emblemático Dodge Demon. Como encuestador visité una casa con dos de esos vehículos parqueados al frente. El propietario anotó orgulloso que no arrendaba habitaciones y al preguntarle por sus ingresos respondió: “ponga cualquier pendejada… un salario mínimo”. Ese inesperado contacto con el bajo mundo mermó definitivamente mi confianza en la visión del país desde la academia.