Acevedo y los derechos humanos

Después está el tema de fondo y es que estos grupos organizados en torno a la recuperación de las memorias de pasados difíciles tienen un norte que va más allá de membresías y filiaciones. Hay un lenguaje común, un lugar de encuentro, un anhelo compartido. El director del CNMH puede ser todo lo ambiguo que quiera frente a si hubo un conflicto armado, varios o ninguno, pero no podrá hacerles el quite a los derechos humanos. Es más, eventualmente tendrá que dar el debate sobre cuál es el uso que les darían los militares a esos derechos humanos.

Otra cosa bien distinta es que no comparta el horizonte normativo que define a los interesados en hacer parte de una red como esa. Si ese es el caso, si la dirección de la entidad nacional encargada de administrar la memoria no ve colectivos de interés para Colombia en esas otras organizaciones, el problema se agrava.