Precisiones del Grupo Coomeva sobre un contenido

Sobre la nota publicada el pasado 16 de mayo en el portal web de El Espectador, titulada “La Crisis de la EPS Coomeva” y escrita por Alfredo Serrano Zabala, desde el Grupo Coomeva nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

1. El Grupo Coomeva, dentro del plan establecido para la recuperación de Coomeva EPS, a través de mecanismos de liquidez, capitalización y créditos de las líneas definidas por el Gobierno nacional a través de Findeter, ha inyectado recursos muy importantes durante los últimos años, los cuales han permitido mantener en operación los servicios de la EPS y avanzar en su proceso de recuperación financiera. Esto permitió en el 2020 realizar 12,8 millones de actividades asistenciales, atender a 956.173 usuarios y entregar 7,5 millones de fórmulas médicas, 24 % de ellas a domicilio. Simultáneamente se ha venido trabajando en un plan de capitalización que se encuentra en su etapa final de aprobación.

2. No obstante los esfuerzos, hoy la situación operativa es compleja, fruto del bloqueo al que la EPS viene siendo sometida a raíz de los embargos que sistemáticamente ha sufrido en los últimos dos meses y que alcanzan los $236.477 millones de pesos. Todo esto a pesar de diversas manifestaciones realizadas por distintas entidades del Estado colombiano en el sentido de la inembargabilidad de los recursos de la salud, especialmente de los aportes de los afiliados a las EPS, dado que estos recursos pertenecen al Sistema de Salud y no a la entidad aseguradora, lo que impacta directamente el proceso de compensación de la EPS ante la ADRES. Dicha problemática afecta no solo a la EPS, sino también a su red de prestadores de servicios de salud. Esta situación se viene analizando con las diferentes instancias del Gobierno nacional, en especial con la Superintendencia de Salud, para procurar una inmediata solución que permita la normalización de los flujos de recursos y terminar el ya anunciado plan de capitalización por parte de los accionistas actuales y futuros, lo cual llevará al fortalecimiento de la empresa, para bien de sus usuarios, colaboradores y acreedores.

3. En cuanto a los créditos que desde Bancoomeva se han realizado a Coomeva EPS, sea lo primero precisar que estos se han hecho teniendo como única fuente los programas de líneas de apoyo especiales al sector salud de Findeter y no con recursos de los ahorradores de Bancoomeva. De los créditos por $145 mil millones aprobados a la EPS por la línea de redescuento con Findeter, Bancoomeva prestó inicialmente $20.000 millones y hoy tiene un saldo de $11.938 millones que representan solo un 0,32 % del total de la cartera del Banco y cuentan con las garantías respectivas.

4. Para el Grupo Coomeva es importante también precisar que no existe un régimen de solidaridad de las obligaciones entre Coomeva EPS y las empresas del Grupo Empresarial Cooperativo. Coomeva EPS seguirá adelantando su plan de recuperación, en el que se espera contar con los recursos de saneamiento de deudas del Estado con las EPS, en el desarrollo de los Acuerdos de Punto Final.

Coomeva, como accionista con el 47 % de participación, está liderando la etapa final de la construcción de un plan de fortalecimiento patrimonial, con la vinculación de recursos de accionistas actuales y nuevos socios, y junto con los que se obtengan de los Acuerdos de Punto Final, Coomeva EPS espera adelantar un plan de saneamiento de sus pasivos. Se espera presentar al Gobierno este Plan antes de dos meses; sin embargo, es urgente encontrar los mecanismos que permitan normalizar el flujo de los recursos embargados actualmente, que son indispensables para la prestación de los servicios y la atención de pasivos.

Coomeva Cooperativa es la unión de profesionales más grande de Colombia, con más de 254.000 asociados y es la dueña de uno de los grupos empresariales más representativos y sólidos, que está entre las 20 organizaciones más importantes del país, con participación en 15 empresas de diversos sectores; aporta más de 10.000 empleos y está presente en 24 departamentos, transformando positivamente la vida de casi cuatro millones de colombianos, a través de alternativas de desarrollo integral, bienestar y progreso.

Grupo Coomeva