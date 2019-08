none

La cuestión puede parecer intempestiva e irrespetuosa, pero debe proponérsela debido a la insistencia de la opinión antiutópica, corriente liberal y libertaria que, casi sin mediar juicio alguno, condena la escritura utópica y la visión ucrónica tanto como la acción transformadora que realiza esta última (la esperanza) a un lugar en la genealogía del totalitarismo. Quienes se apresuran a denunciar el totalitarismo y la tiranía a menudo practican un estilo de lectura que no es solo intempestivo o “bárbaro”, sino él mismo tiránico. Ello en el sentido denunciado por Platón y la Utopía de Thomas More.

La perspectiva que he denominado la derechización del mundo reduce las cosas a su valor de exhibición, o espectáculo, y los actos de lectura o visualización de manera exclusiva a la autoridad del texto y la revelación de un destino manifiesto o la intención original de los fundadores.